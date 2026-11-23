BRC 현대 N 스쿼드라 코르세 팀 소속 미켈 아즈코나가 2026 TCR 월드투어 마카오 대회에서 드라이버 부문 종합 우승을 확정 짓고 기뻐하고 있다. 현대차 제공

현대자동차가 글로벌 최정상급 투어링카 대회 ‘2026 TCR 월드투어’에서 드라이버 부문 종합우승을 석권했다.

현대차는 “‘더 뉴 엘란트라 N TCR(국내명: 더 뉴 아반떼 N TCR)’이 지난 19일부터 22일까지 마카오 기아 서킷(Guia Circuit)’에서 개최된 2026 TCR 월드투어 최종 라운드인 8라운드를 마무리하며 드라이버 부문 종합 우승을 확정 지었다”고 23일 밝혔다.

TCR 월드투어는 양산차 기반 글로벌 투어링카 레이싱 대회로 TCR 유럽, TCR 아시아를 비롯한 권역별 대회와 TCR 이탈리아, TCR 중국 등 국가별 대회 중 최상위급 대회다. 현대 N, 지리, 쿠프라, 혼다, 아우디 등 글로벌 자동차 제조사의 경주차로 프로 레이싱팀이 경쟁하는 ‘커스터머 레이싱 (Customer Racing)’ 방식으로 운영된다.

더 뉴 엘란트라 N TCR로 출전해온 ‘BRC 현대 N 스쿼드라 코르세(BRC N Squadra Corse)’ 팀은 시즌 전반에 걸쳐 쌓아온 성과를 바탕으로 2026 시즌 드라이버 부문 종합우승 타이틀을 거머쥐었다.

BRC 현대 N 스쿼드라 코르세 팀의 미켈 아즈코나(Mikel Azcona)는 프랑스에서 열린 3라운드를 시작으로 5라운드 한국, 7라운드 중국 저장에서 잇달아 우승하며 드라이버 순위 1위 자리를 지켜왔다. 아즈코나는 2026시즌 마지막 경기인 8라운드 마카오 경기를 성공적으로 마무리하며 종합 점수 488점으로 시즌 드라이버 챔피언에 이름을 올렸다.

이로써 현대자동차는 글로벌 최상위 TCR 대회에서 지난 2018년 가브리엘 타퀴니(Gabriele Tarquini), 2019년 노버트 미첼리즈(Notbert Michelisz)가 ‘i30 N TCR’ 경주차로 드라이버 부문 종합우승을 달성한 데 이어, 2022년 미켈 아즈코나, 2023·2024년 노버트 미첼리즈, 올해 미켈 아즈코나까지 엘란트라 N TCR로 드라이버 종합우승을 이어갔다.

BRC 현대 N 스쿼드라 코르세 팀은 미켈 아즈코나와 노버트 미첼리즈, 네스토르 지롤라미의 활약에 힘입어 팀 종합 2위로 시즌을 마무리했다.

박준우 현대차 N매니지먼트실 상무는 “이번 드라이버 종합 우승으로 엘란트라 N의 고성능 상품성을 글로벌 무대에서 다시 한번 입증했다”며 “엘란트라 N 이 활약하고 있는 글로벌 최정상급 투어링카 대회 TCR 월드투어부터 누구나 참가할 수 있는 국내 현대 N 페스티벌까지 전 세계 모든 현대 N 고객들과 이번 우승의 기쁨을 함께 나눌 수 있어 기쁘다”고 말했다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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