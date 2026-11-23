[사진제공=월드아트팩토리]

한국의 전통 연희에 현대 서커스와 무술을 결합한 4인조 퍼포먼스팀 ‘조선익스트림 무무’가 새로운 공연 콘텐츠를 선보이며 주목받고 있다.

무무는 지난 8월부터 이달 15일까지 경북 안동시 한국문화테마파크 산대극장에서 창작 공연 ‘조선의 서커스-의병의 불꽃’을 선보였다. 조선시대 장터를 배경으로 공중곡예와 전통 무예 등을 접목한 공연으로 관객들의 호응을 얻었다.

‘조선의 서커스’는 고난도의 무술을 기반으로 무기술과 차력, 노래, 코미디, 아크로바틱 등 다양한 장르를 결합한 융복합 퍼포먼스다. 특히 무술에 발차기와 공중회전 등을 접목한 트릭킹을 활용해 기존 전통 공연과 차별화를 꾀했다.

무무는 예술감독 겸 배우 강흥진과 단장 장군, 박한결, 이위상 등 4명으로 구성됐다. 각종 공연과 국내외 무술 대회에서 활약한 이들이 의기투합했다.

대한민국의 마지막 차력사로 알려진 강흥진은 2024년 충주영화제에서 ‘심장이 뛴다’로 남우주연상을 수상했으며 오케이브로 바이크 스턴트팀 감독을 맡고 있다. 아역 배우 출신인 장군은 평창 동계올림픽 테마공연 ‘천년향’의 감독을 역임했으며 뮤지컬 ‘점프’의 연출자로도 활동하고 있다.

퍼포먼스팀 박골박스 출신인 박한결은 태권도 시범단과 케이타이거즈 등을 거쳐 일본에서 열린 트릭킹 세계대회에서 우승한 이력이 있다. 뮤지컬 ‘의열단’, ‘외로운 성’ 등에서 무술 배우로 활동한 이위상 역시 국내외 트릭킹 대회에서 우승을 차지한 실력자다.

이번 안동 공연은 지역의 의병 정신을 소재로 삼았다. 1895년 을미사변 이후 안동 의병이 결성되는 시기를 배경으로 역사와 무술을 하나로 엮은 넌버벌 액션 드라마를 선보였다.

‘난타’와 ‘점프’ 등 한국의 특색을 살린 넌버벌 공연이 해외 관객들에게 사랑받아 온 가운데 무무는 전통 연희와 현대적인 퍼포먼스를 결합한 콘텐츠로 국내외 관객들과 만날 계획이다.

강흥진 예술감독은 “국내외에서 공연이 이뤄지는 지역을 타깃으로 한 맞춤 기획으로 음악적으로도 전통음악과 K-팝을 연동해 멋진 퍼포먼스로 한국의 공연 문화를 알리는 데 주력하겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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