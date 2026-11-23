라이엇 게임즈가 실물 트레이딩 카드 게임(TCG) ‘리프트바운드(Riftbound)’의 한국 최강자를 가리는 대회를 개최한다.

라이엇 게임즈는 오는 12월 5~6일 서울 서초구 양재동 aT센터 제2전시장에서 ‘리프트바운드 오리진(Origins) 코리아 메이저’를 개최한다고 밝혔다.

이번 대회는 국내에서 진행되는 리프트바운드 이벤트 가운데 가장 높은 단계의 경쟁 대회다. 메인 이벤트에는 시드권을 보유한 플레이어와 일반 참가자 500명을 포함해 최대 700명이 참여한다.

일반 참가자는 오는 24일 오후 9시부터 NOL티켓을 통해 선착순으로 참가 신청을 할 수 있다. 티켓 가격은 3만원으로 행사 참여가 확인된 일반 참가자에게는 행사 종료 후 이용료 1000원을 제외한 2만9000원이 환급된다.

메인 이벤트는 참가자가 직접 구성한 덱으로 겨루는 사전 구성 대회로 각 경기는 3전 2선승제로 진행된다. 이틀간 총 11라운드의 스위스 라운드를 거쳐 상위 8명이 토너먼트 방식의 결선에서 우승자를 가린다.

대회 총상금은 1000만원이다. 우승자에게는 상금 300만원과 ‘미스 포츈, 해적단 챔피언 프로모 카드’가 주어진다. 2위에게는 150만원, 3~4위에게는 각각 75만원의 상금과 특별 프로모 카드가 제공된다.

메인 대회에 참가하지 않는 관람객을 위한 다양한 사이드 이벤트도 마련된다. 초보자를 위한 ‘웰컴 투 리프트바운드’를 비롯해 챔피언 덱 대결, 2대2 결투, 8인 스탠다드 등을 운영한다. 참가자들은 이벤트를 통해 획득한 프라이즈 티켓을 부스터 팩과 액세서리, 라이엇 게임즈 공식 굿즈 등으로 교환할 수 있다.

리프트바운드는 라이엇 게임즈의 대표 게임 ‘리그 오브 레전드(LoL)’의 세계관을 기반으로 한 실물 트레이딩 카드 게임이다. 오프라인 공간에서 2~4명의 플레이어가 각자의 덱을 구성해 경쟁하는 전략 카드 배틀 게임으로 지난해부터 북미, 유럽, 중국 등에서 출시됐다. 국내에서는 지난 9월 18일 첫 번째 세트인 ‘오리진’이 공식 출시됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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