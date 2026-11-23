사진=태그호이어 코리아

스위스 럭셔리 워치메이커 태그호이어(TAG Heuer)가 브랜드 앰버서더이자 샌프란시스코 자이언츠 소속 메이저리거인 이정후와 함께한 지큐 코리아 12월호 커버와 화보를 공개했다고 23일 밝혔다.

이정후는 지큐 코리아의 ‘2026 맨 오브 더 이어(Men of the Year)’에 선정되며 올해를 빛낸 대표 인물로 뽑혔다. ‘맨 오브 더 이어’는 한 해 동안 뚜렷한 존재감과 도전적이고 창의적인 행보를 보여준 인물을 기리는 이벤트로, 한국을 포함해 영국, 미국, 독일, 스페인 등 전 세계 지큐 에디션에서 매년 열린다.

메이저리그라는 세계적인 무대에서 활약을 이어가는 이정후는 샌프란시스코 자이언츠에서 세 번째 시즌을 소화하며 자신만의 경쟁력을 다시금 각인시켰다. 특히 6월에는 시즌 최고 수준의 타격 성적을 기록했으며, 시즌 10홈런과 12도루를 달성하는 등 눈부신 경기력을 선보였다. 태그호이어 역시 브랜드 캠페인 ‘Designed to Win’을 통해 매 경기 자신만의 플레이를 펼치며 더 높은 목표를 향해 도약하는 이정후의 모습에 주목해왔다. 쉼 없는 자기 관리와 집중력으로 자신의 한계를 뛰어넘는 그의 모습은 태그호이어가 추구하는 도전 정신과 승리를 향한 의지를 여실히 보여준다.

공개된 화보 속 이정후는 태그호이어의 아이코닉한 모나코와 까레라 컬렉션을 착용하고 강렬하면서도 다채로운 콘셉트를 감각적으로 소화했다. 그라운드 위에서 보여준 거침없는 모습과는 다른 묵직한 눈빛, 특유의 여유와 자신감이 화보에 한층 압도적인 존재감을 불어넣었다.

사진=태그호이어 코리아

이번 화보에서 이정후가 착용한 제품은 혁신적인 컴플라이언트 메커니즘을 적용한 인하우스 무브먼트 칼리버 TH80-00을 더한 모나코 에버그래프, 아이코닉한 스퀘어 케이스와 왼쪽에 위치한 크라운 디자인이 매력적인 모나코 크로노그래프, 그리고 컬렉션 고유의 레이싱 DNA와 스포티하고 역동적인 디자인을 현대적으로 재해석한 까레라 크로노그래프 스포츠다. 각 타임피스는 1860년 설립 이후 축적된 태그호이어의 워치메이킹 기술력과 모터스포츠 헤리티지를 현대적인 감각으로 완성했다.

태그호이어와 앰버서더 이정후가 함께한 지큐 코리아 12월호 화보와 영상은 지큐 코리아 공식 웹사이트 및 SNS 채널을 통해 순차적으로 베일을 벗는다. 이정후가 착용한 제품에 대한 자세한 정보는 전국 태그호이어 백화점 부티크 및 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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