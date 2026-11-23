사진=아스펙트이엔티

아스펙트이엔티가 주관한 ‘2026 무안 YD페스티벌 전국댄스경연대회 ALL-OUT(올아웃) VOL.5’가 관객 1000여 명이 모인 가운데 마무리됐다고 23일 밝혔다.

대회는 지난 11월 21일 무안군 삼향읍 남악중앙공원 메인무대에서 열렸다.

제6회 무안 YD페스티벌의 주요 프로그램으로 마련된 이번 대회는 청소년부와 성인부를 대상으로 한 전국 댄스 퍼포먼스 경연으로 진행됐다. 온라인 영상 예선에는 총 60팀이 참가했으며 예선을 통과한 청소년부 8팀과 성인부 8팀 등 총 16팀의 참가자 100여 명이 현장 본선 무대에서 경연을 펼쳤다.

본선 심사는 쿄(KYO), 스펠라, 심재원, MOMO(모모), SAKURAKO(사쿠라코) 등 5명이 맡았다. 총상금은 2,000만 원 규모로, 청소년부 상금은 1위 300만 원, 2위 200만 원, 3위 100만 원이며 성인부는 1위 800만 원, 2위 400만 원, 3위 200만 원으로 책정됐다.

게스트 공연에는 댄스팀 스펙트럼(다니엘·댄싱인더무드)이 나서 아프리칸댄스와 라틴댄스를 결합한 퍼포먼스를 선보였다. 이와 함께 일본 오사카 KIS(코리아국제학원)의 댄스팀 UNITY(유니티)도 참여해 국내 참가팀들과 함께 무대를 꾸몄다.

경연 결과 청소년부에서는 나타라자 브이가 1위를 차지했고 웰보스크루와 인트로얄이 각각 2위와 3위에 올랐다. 성인부에서는 LOCK'N'LOL CREW(락앤롤 크루)가 1위를 기록했으며 Develop(디벨롭)이 2위, MHY(마화연)가 3위를 수상했다. 국제교류상은 유니티에 돌아갔다.

아스펙트이엔티 장용혁 대표는 “이번 대회는 온라인 예선에만 60팀이 참여할 만큼 전국 댄스팀들의 관심 속에 진행됐다”며 “국내팀과 일본팀이 함께한 무대를 통해 지역 축제가 국경을 넘어 댄스로 교류하는 장이 될 수 있음을 보여줬다”고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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