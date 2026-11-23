사진=뉴시스

올 시즌 가장 뜨거웠던 방망이에 선배들도 박수를 보냈다. 내야수 김도영(KIA)이 프로야구 은퇴선수들이 뽑은 2026년 최고의 선수로 선정됐다.

사단법인 한국프로야구은퇴선수협회는 23일 ‘2026 최고의 선수상’ 수상자로 김도영을 선정했다고 밝혔다. 김도영은 올 시즌 45홈런을 터뜨리며 생애 첫 홈런왕에 올랐다. 장타율도 0.647로 리그 1위를 차지했다. 특히 KBO리그 역대 최연소 40홈런-100타점-100득점이라는 기록까지 작성하며 최고의 시즌을 보냈다.

다른 부문 수상자도 공개됐다. 최고의 투수상은 곽빈(두산)에게 돌아갔다. 올 시즌 평균자책점(2.24)과 탈삼진(197개), 이닝당 출루허용률(WHIP·1.04)에서 모두 1위를 차지한 활약을 인정받았다. 최고의 신인상은 20홈런과 도루저지율 32.9%를 기록한 포수 허인서(한화)가 차지했다.

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팬들의 선택에서도 KIA 선수들이 웃었다. 올해 신설된 ‘셀럽챔프 인기상’은 약 2주간 진행된 팬 투표 결과만으로 수상자를 결정했다. 투수 부문에서는 양현종(52.52%), 타자 부문에서는 김도영(52.88%)이 각각 과반의 득표율로 1위에 올랐다.

아마추어 선수들에게도 영예가 돌아갔다. 아마특별상 선수 부문은 하현승(부산고·키움), 감독 부문은 정윤진 덕수고 감독이 받는다. 팀 부문에서는 올해 세계리틀야구 인터미디어트 인터내셔널 월드시리즈 챔피언십 정상에 오른 U-13 리틀야구대표팀이 선정됐다.

한편 이번 시상식은 다음 달 3일 낮 12시30분 서울 청담 호텔 리베라 베르사이유홀서 열리는 ‘2026 한국프로야구 은퇴선수의 날’ 행사에서 진행된다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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