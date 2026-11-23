가수 거미가 성남 공연을 시작으로 전국 투어의 포문을 열었다.

거미는 지난 21~22일 성남아트센터 오페라하우스에서 전국 투어 콘서트 2026-27 ‘LOVE’(러브)를 개최했다. 2023년과 2024년에 이어 약 2년 만에 같은 타이틀로 선보이는 전국 투어로 다양한 형태의 사랑을 주제로 무대를 꾸몄다.

이날 ‘사랑은 없다’로 공연의 시작을 알린 거미는 피아노 연주와 함께 ‘기억상실’, ‘어른아이’ 등 대표곡을 잇달아 선보였다. 특유의 허스키한 음색과 폭발적인 가창력으로 사랑의 상처를 담은 노랫말을 풀어내며 관객들의 공감을 이끌었다.

이어 ‘너의 하루는 좀 어때’, ‘You Are My Everything’(유 아 마이 에브리띵) 등 감성적인 무대부터 최근 발매한 신곡 ‘Perfect World’(퍼펙트 월드)까지 다채로운 공연을 펼쳤다. 돌출 무대와 리프트를 활용한 입체적인 연출로 몰입감을 더했다.

K-팝 히트곡을 재해석한 커버 무대도 눈길을 끌었다. 거미는 ‘퇴사할게여’, ‘캐치 캐치’, ‘내가 제일 잘 나가’, ‘HOME SWEET HOME’(홈 스위트 홈), ‘소문의 낙원’ 등을 자신만의 스타일로 소화하며 색다른 매력을 보여줬다.

짙은 호소력의 발라드 명곡들과 파격적인 K-팝 커버 무대를 자유자재로 오가는 극적인 연출은 공연의 백미로 꼽혔다. 감성적인 보컬로 객석을 숨죽이게 하다가도, 최신 히트곡부터 강렬한 댄스곡까지 거미만의 소울풀한 색채와 퍼포먼스로 소화했다.

관객과의 소통도 이어졌다. 거미는 사연을 보내온 관객들과 직접 인터뷰를 진행했으며 저마다의 사랑 이야기를 담은 영상으로 감동을 더했다. 팬들은 거미의 곡 ‘러브 레시피’를 떼창하는 이벤트로 화답했다.

다시 무대에 오른 거미는 앙코르곡 ‘친구라도 될 걸 그랬어’, ‘그대 돌아오면’, ‘I I YO’(아이 아이 요)를 열창했다. 팬들의 신청곡까지 무반주로 들려주며 공연을 마무리했다.

성남에서 전국 투어의 시작을 알린 거미는 오는 28~29일 부산을 비롯해 12월 5~6일 대전, 12~13일 서울, 19~20일 대구, 25~26일 광주, 31일 인천, 내년 1월 9~10일 용인에서 공연을 이어간다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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