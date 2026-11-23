사진=뉴시스, 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 18일 중국 선전 치린산장에서 열린 한-중 정상회담에서 기념 촬영을 하고 있다.

“중국 인구는 지금 13억이다. 전 세계에 이런 시장은 없다.”

이수만 A2O엔터테인먼트 키 프로듀서가 과거 중국시장에 대해 평가한 말이다. 한한령 속에서도 K-팝 업계가 끝내 놓지 못한 시장이 중국이었다. 실제로 이 프로듀서는 2024년 싱가포르에 본사를 둔 A2O엔터테인먼트를 세우고 중국인 멤버로만 꾸린 걸그룹 A2O MAY를 중화권에 먼저 선보였다. 지난달 데뷔곡 NEON을 공개 29시간 만에 멜론 실시간 차트 1위에 올린 걸그룹 A2O LITE에도 중국인 멤버 3명을 포함시켰다.

10년 가까이 굳게 닫혔던 중국 시장의 문이 조금씩 열릴 조짐이다. 한국과 중국이 지난 18일 한중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속협상을 실질 타결하면서 영화와 게임을 중심으로 K-콘텐츠의 중국 진출 환경에도 변화가 감지된다. 다만 K-팝 공연과 한국 드라마 방영은 여전히 별도의 허가와 심사를 거쳐야 하는 만큼 한한령 전면 해제로 단정하기는 이르다는 신중론도 나온다.

타결까지는 긴 시간이 걸렸다. 양국은 2018년 3월 협상을 시작했지만 입장 차이로 한동안 공식 협상이 멈췄다. 올해 들어 다섯 차례 공식 협상을 집중적으로 진행한 끝에 협상 개시 약 8년8개월 만에 합의에 이르렀다. 일부 기술적 문안은 추가 협의를 거쳐 확정해야 하고, 정식 서명과 발효 절차도 남아 있다.

콘텐츠 분야에서 의미 있는 변화가 담겼다. 중국은 영화와 게임 등에서 한국을 제3국보다 불리하게 대우하지 않는 최혜국대우를 약속했고 온라인게임과 영화 등의 사전심사에도 비차별 원칙을 적용하기로 했다. 산업통상부는 중국이 이런 내용을 통상협정에 담은 것은 처음이라고 설명했다.

공동제작의 문도 넓어졌다. 기존 한중 FTA에서는 공동제작 대상이 영화에 한정됐지만 이번 합의로 드라마와 애니메이션, 예능, 다큐멘터리까지 범위가 확대됐다. 한중 합작이 늘면 제작비 조달과 현지 유통에서 새로운 기회가 생길 수 있다는 기대가 나온다.

그렇다고 한한령 해제를 선언하기는 이르다. 한한령은 애초 중국 정부가 공식 발표한 제도가 아니다. 2016년 사드 배치 결정 이후 한국 음악과 드라마, 영화 등에 대한 제한이 이어지면서 굳어진 비공식 표현이다. 청와대 측도 “한한령이라는 게 중국의 공식적인 조치는 아니다”라며 이번 합의는 한국 콘텐츠를 다른 국가보다 불리하게 대우하지 않겠다는 점을 확인했다는 데 의미가 있다고 밝혔다.

특히 K-팝 공연이 이번 협정에 직접 포함되지 않았다. 청와대는 상대국 가수의 공연을 허가해야 한다는 의무 조항은 없지만 허가를 막는 규정도 없어 가능성은 열려 있다고 설명했다. 대규모 공연이 실제로 허가될지는 결국 중국 당국의 개별 판단에 달린 셈이다.

드라마와 영화도 사정은 비슷하다. 비차별 원칙이 적용돼도 사전심사 자체가 사라지는 것은 아니다. 중국 플랫폼 편성과 상영 허가가 실제로 이어져야 업계가 변화를 체감할 수 있다. 증권가에서도 이번 합의가 곧바로 심의 통과를 보장하지는 않는다며 정식 발효 일정과 현지 승인 사례를 지켜봐야 한다는 분석이 나왔다.

2016년 이후 K-콘텐츠는 중국시장이 막힌 상황에서도 일본과 미국, 동남아, 유럽으로 영역을 넓혀왔다. 여기에 중국시장이 다시 열린다면 새로운 성장 동력이 될 수 있다. 다만 지금 필요한 것은 해제 선언이 아니라 실제 변화다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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