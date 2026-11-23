사진제공 = 리벳(LIVET), 원더로크

한국과 일본의 아티스트 42팀이 한자리에 모인 음악 페스티벌 ‘원더리벳 2026’이 사흘간 4만여명의 관객을 동원하며 막을 내렸다.

23일 라이브 엔터테인먼트 브랜드 리벳(LIVET)과 공연 제작사 원더로크에 따르면 지난 20~22일 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 ‘원더리벳 2026(WONDERLIVET 2026)’이 성황리에 마무리됐다.

2023년 국내 대표 서브컬처 축제 ‘AGF 2023’의 스페셜 스테이지로 출발해 단독 페스티벌로 확장한 원더리벳은 올해 한국과 일본 아티스트 42팀을 초청하며 3년 연속 40여팀의 라인업을 꾸렸다.

첫날인 20일에는 약 10년 만에 한국을 찾은 오랄시가렛(THE ORAL CIGARETTES)이 헤드라이너로 나서 관객들의 떼창을 이끌었다. 버추얼 아티스트 호시마치 스이세이를 비롯해 나토리, 다이스, 아마자라시 등 일본 아티스트와 쏜애플, 송소희, 이디오테잎 등 국내 아티스트들이 무대를 채웠다.

21일에는 알렉산드로스([Alexandros])가 헤드라이너로 나선 가운데 삼보마스터, 프레데릭, 인디고 라 엔드 등 일본 밴드와 애니메이션 기반 밴드 프로젝트 ‘뱅드림!’의 마이고!!!!!, 로젤리아 등이 출연했다. 국내 싱어송라이터 한로로의 공연과 TAK이 하츠네 미쿠, 카사네 테토와 함께 꾸민 3D 버추얼 스테이지도 관객 호응을 얻었다.

마지막 날인 22일에는 일본의 국민 듀오로 불리는 유즈(YUZU)가 축제의 대미를 장식했다. 스키마스위치와 오오츠카 아이, 넬, QWER 등 한일 아티스트들이 무대를 꾸몄으며 산리오의 인기 캐릭터 쿠로미의 첫 내한 무대와 일본 걸그룹 캔디 튠, 스위트 스테디의 공연도 펼쳐졌다.

이번 페스티벌은 J-팝과 J-록을 비롯해 애니메이션·게임 음악, 버추얼 아티스트까지 일본 대중음악과 서브컬처의 다양한 장르를 한자리에서 경험할 수 있도록 구성됐다. 킨텍스 제2전시장 4개 홀을 활용한 대규모 실내 공연 환경과 ‘개구리 중사 케로로’ 협업 굿즈 등도 관객들의 호응을 얻었다.

한국과 일본의 아티스트를 아우르는 원더리벳은 국내 최대 규모의 J-팝 음악 페스티벌로서 입지를 다지며 다음 해를 기약했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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