밴드 체리필터(Cherry Filter)가 연말 단독 콘서트를 열고 팬들과 만난다.

체리필터는 오는 12월 26~27일 서울 마포아트센터 아트홀맥에서 연말 콘서트 ‘<COME TO THE CHERRY FILTER>:2026 Mapo Winter Edition’을 개최한다.

이번 콘서트는 12월 한 달간 마포아트센터에서 펼쳐지는 공연 시리즈 ‘2026 MAPO Winter Edition’(2026 마포 윈터 에디션)의 일환으로 롤링홀과 마포문화재단이 공동 주최한다. 체리필터는 이번 공연으로 시리즈의 대미를 장식한다.

체리필터는 이번 콘서트에서 ‘낭만고양이’, ‘오리날다’ 등 세대를 아우르며 사랑받아 온 대표곡들을 선보인다. 연말 콘서트만을 위해 준비한 특별한 이벤트도 마련한다.

올해 초 단독 콘서트 ‘Cherry New Year’로 새해의 포문을 열었던 체리필터는 연말에도 특유의 강렬한 밴드 사운드와 폭발적인 가창력을 앞세워 팬들과 한 해를 마무리할 예정이다.

티켓 예매는 23일 예스24와 NOL티켓을 통해 진행된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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