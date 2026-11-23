김용빈. 출처=KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀' 화면 캡처

가수 김용빈이 "돈이 없다"고 털어놨다.

22일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(사당귀)에는 대만 시장을 찾은 정지선 셰프와 코미디언 김숙의 모습이 그려졌다.

이날 두 사람은 시장을 돌아다니면서 다양한 식재료들을 둘러보고 구입했다. 김숙은 지갑을 가져오지 않은 정지선을 대신해 직접 결제를 하며 그를 챙기기도 했다.

출처=KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀' 화면 캡처

이를 본 김용빈이 "누나 저도 사달라"고 하자 김숙은 "우리 중에 제일 부자 아니냐"며 황당해했다. 이에 김용빈은 "저 돈 없다. 집도 없다"고 토로해 웃음을 안겼다.

김용빈은 지난해 TV조선 '미스터트롯3'에서 최종 우승해 상금 3억 원을 받은 바 있다. 그는 지난달 방송된 '사당귀'에 출연해 "어렸을 때부터 할머니에게 조기 교육을 받았다. 돈거래하지 말고 보증도 절대 서지 말라고 신신당부하셨다"며 철저한 경제관념을 공개했다. 당시 그는 "은행도 못 믿어서 가계부를 수기로 쓴다"며 "옛날부터 모아둔 통장만 50개가 넘고 7살 때 만든 첫 통장도 가지고 있다"고 말했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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