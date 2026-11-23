가수 김용빈이 "돈이 없다"고 털어놨다.
22일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(사당귀)에는 대만 시장을 찾은 정지선 셰프와 코미디언 김숙의 모습이 그려졌다.
이날 두 사람은 시장을 돌아다니면서 다양한 식재료들을 둘러보고 구입했다. 김숙은 지갑을 가져오지 않은 정지선을 대신해 직접 결제를 하며 그를 챙기기도 했다.
이를 본 김용빈이 "누나 저도 사달라"고 하자 김숙은 "우리 중에 제일 부자 아니냐"며 황당해했다. 이에 김용빈은 "저 돈 없다. 집도 없다"고 토로해 웃음을 안겼다.
김용빈은 지난해 TV조선 '미스터트롯3'에서 최종 우승해 상금 3억 원을 받은 바 있다. 그는 지난달 방송된 '사당귀'에 출연해 "어렸을 때부터 할머니에게 조기 교육을 받았다. 돈거래하지 말고 보증도 절대 서지 말라고 신신당부하셨다"며 철저한 경제관념을 공개했다. 당시 그는 "은행도 못 믿어서 가계부를 수기로 쓴다"며 "옛날부터 모아둔 통장만 50개가 넘고 7살 때 만든 첫 통장도 가지고 있다"고 말했다.
조은애 기자 eunn@sportsworldi.com
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