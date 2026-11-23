지난 20일 하이브 용산사옥에서 열린 ‘HI, HIGH’ 수료식에서 교육생들과 주요 관계자들이 사진 촬영을 하고 있다. 사진=하이브

하이브가 청년들의 콘텐츠 제작 실무 역량 강화와 취업을 지원하기 위해 마련한 교육 프로그램 ‘하이, 하이(HI, HIGH)’를 마무리했다.

하이브는 지난 20일 서울 용산 사옥에서 ‘하이, 하이’ 수료식을 개최했다고 23일 밝혔다. 이날 행사에는 교육 과정을 마친 교육생들과 하이브 관계자, 실무 강사진 등이 참석했다.

‘하이, 하이’는 고용노동부와 산업통상부가 청년들의 직무 역량 강화와 취업을 지원하기 위해 추진하는 ‘K-뉴딜 아카데미’ 사업의 일환이다. 하이브는 콘텐츠 제작 현장에서 축적한 노하우를 바탕으로 K-팝 산업과 비즈니스 구조에 대한 이해부터 콘텐츠 기획, 촬영, 편집까지 실무 전반을 경험할 수 있도록 교육 과정을 구성했다.

수료식에서는 교육생들이 팀별로 제작한 영상 작품을 발표하고 실무 전문가로 구성된 심사위원단의 피드백을 받았다. 이어 수료장 수여와 우수 프로젝트에 대한 시상이 진행됐다.

심사위원들은 자체 제작 예능과 퍼포먼스 콘텐츠 등을 주제로 한 교육생들의 참신한 기획력과 영상 제작 역량을 높이 평가했다. 특히 각 팀이 자신만의 시각으로 주제를 풀어내고 짧은 기간에 완성도 높은 결과물을 만들어낸 점에 주목했다.

하이브 관계자는 “교육생들이 이번 프로그램을 통해 자신의 가능성을 발견하고 진로를 구체화하는 계기가 됐기를 바란다”며 “교육기간 동안 쌓은 실무 경험을 바탕으로 콘텐츠 산업의 인재로 성장해 나가길 기대한다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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