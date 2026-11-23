사진=AP/뉴시스

투수 몸값의 새 역사가 열렸다. 미국 메이저리그(MLB) 정상급 좌완 태릭 스쿠벌(30)이 뉴욕 메츠와 초대형 계약에 합의했다. 계약 총액은 물론 연평균 금액까지 투수 역대 최고 기록을 갈아치웠다.

MLB닷컴은 23일 소식통을 인용해 스쿠벌이 메츠와 9년 총액 4억5000만 달러(한화 약 6026억8500만 원)에 계약하기로 했다고 보도했다. 구단의 공식 발표는 아직 나오지 않았다. 계약금 4500만 달러가 포함됐으며, 전 구단 상대 트레이드 거부권도 보장받는다. 계약 기간 중 자유계약(FA) 자격을 다시 얻을 수 있는 옵트아웃 조항은 없다.

역대 투수 최고 대우다. 종전 최고액은 야마모토 요시노부가 2023년 LA 다저스와 맺은 12년 3억2500만 달러(4353억3750만원)였다. 연평균 금액 역시 5000만 달러(669억7500만원)로, 저스틴 벌랜더와 맥스 셔저가 보유했던 종전 최고 기록인 4333만 달러(580억5353만원)을 경신한다.

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스쿠벌은 2024년과 2025년 아메리칸리그 사이영상을 연속 수상한 특급 투수다. 올해는 왼쪽 팔꿈치 수술로 약 6주간 자리를 비웠지만, 복귀 후에도 건재함을 과시했다. 8월 디트로이트 타이거스에서 다저스로 트레이드됐고, 두 팀에서 26경기에 선발 등판해 12승7패 평균자책점 2.72를 써낸 바 있다.

시즌을 마치고 FA 시장 최대어로 떠오른 스쿠벌에게 여러 구단이 관심을 보였다. 원소속팀 다저스를 비롯해 토론토 블루제이스, 샌디에이고 파드리스 등이 영입 경쟁에 뛰어들었지만, 결국 메츠가 가장 큰 지갑을 열었다. 선발진 보강이 절실했던 메츠는 스쿠벌을 앞세워 새 시즌 반등을 노리게 됐다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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