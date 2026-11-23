사진제공: 어센틱

싱어송라이터 한로로가 음악 페스티벌 ‘원더리벳 2026’에서 탄탄한 라이브 실력과 섬세한 감정 표현으로 존재감을 드러냈다.

한로로는 지난 21일 경기 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘원더리벳 2026(WONDERLIVET 2026)’에 출연했다. 메인 무대인 원더 스테이지의 서브 헤드라이너로 나선 한로로는 특별 편곡과 신곡을 포함해 총 12곡의 무대를 선보였다.

이날 한로로는 이번 페스티벌을 위해 새롭게 편곡한 ‘내일에서 온 티켓’으로 공연의 포문을 열었다. 이어 ‘용의자’와 ‘입춘’을 연달아 부르며 특유의 음색과 호소력 짙은 보컬로 관객들을 사로잡았다.

‘ㅈㅣㅂ’과 ‘먹이사슬’은 각각 부산국제록페스티벌과 단독 콘서트에서 선보였던 편곡 버전으로 소화했다. 이어 ‘금붕어’, ‘시간을 달리네’, ‘0+0’, 신곡 ‘물음표’ 등을 통해 다채로운 음악적 색깔을 드러냈다.

공연 후반부에는 ‘사랑하게 될 거야’와 ‘너와 나’를 차례로 선보인 뒤 ‘게임 오버 ?’로 무대를 마무리했다. 곡마다 보컬의 강약과 감정을 조율하며 안정적인 라이브를 펼친 한로로는 곡 사이 관객들과 이야기를 나누며 소통했다.

한로로는 올해 ‘그린캠프페스티벌 2026’과 ‘사운드베리 페스타 26’에서 헤드라이너로 활약하며 주요 음악 페스티벌에서 입지를 넓혀왔다. 지난 8월에는 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 열린 ‘SERIES.L : 한로로’를 통해 60인 오케스트라와 함께 총 21곡을 재해석하며 음악적 스펙트럼을 확장했다.

지난 5일에는 사랑과 미움이 공존하는 관계의 복잡한 감정을 풀어낸 새 싱글 ‘물음표 (Question Mark)’를 발매했다.

한로로는 내년 1월 2~3일 네이버 아레나 앳 인스파이어에서 다섯 번째 단독 콘서트를 개최한다. 꾸준히 공연 규모를 확대해 온 한로로의 데뷔 첫 아레나 콘서트다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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