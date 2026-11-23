전원주. 출처=유튜브 채널 '전원주인공' 캡처

배우 전원주가 오랜만에 나선 공식석상에서 다소 불안정한 모습을 보인 가운데, 그의 건강을 우려하는 반응이 나오고 있다.

22일 영화계에 따르면 전원주는 지난 20일 서울 강남구 엘리에나 호텔에서 열린 '제1회 대종상의 날' 포토월 행사에 참석했다.

이날 전원주는 관계자의 안내를 받으며 포토월로 이동했다. 이때 레드카펫에 오르는 과정에서 잠시 비틀거리거나 어리둥절한 표정으로 주변을 살피는 모습이 포착됐다.

하지만 이내 취재진 사이에서 "파이팅!"이라는 응원이 나오자 양팔을 들어 올리며 인사하는 등 순조롭게 사진 촬영을 마무리했다.

현장 영상이 공개된 이후, 팬들 사이에서는 전원주의 다소 불안정한 걸음걸이와 움직임을 두고 "건강이 괜찮으신지 걱정된다", "살짝 휘청거리는 모습이 불안했다" 등의 반응이 이어졌다.

앞서 전원주는 지난 4월 TV조선 '퍼펙트 라이프'에 출연해 치매 전 단계로 알려진 경도인지장애 진단을 받았다고 고백했다. 지난달 방송된 MBN '언포게터블 듀엣2'에서도 "기억력이 자꾸 떨어진다"고 털어놓은 바 있다.

1939년생인 전원주는 '대추나무 사랑걸렸네', '서울뚝배기' 등에 출연했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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