사진=대한축구협회 제공

‘32강 진출 조기 확정’

김현준호가 두 경기 만에 국제축구연맹(FIFA) 17세 이하(U-17) 월드컵 토너먼트 진출을 확정 지었다.

김현준 감독이 지휘하는 한국 U-17 축구대표팀은 23일 카타르 도하의 아스파이어존 3경기장서 열린 2026 FIFA U-17 월드컵 조별리그 B조 2차전서 뉴칼레도니아를 6-0으로 완파했다. 1차전서 우간다를 3-0으로 눌렀던 한국은 2연승을 달리며, 남은 최종전 결과와 상관없이 최소 조 2위를 확보해 32강 진출에 성공했다.

이로써 한국은 승점 6으로 B조 1위에 올랐다. 에콰도르(승점 4), 우간다(승점 1), 뉴칼레도니아(승점 0)가 뒤를 잇는다. 총 48개국이 참가한 이번 대회는 4개 팀씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1~2위와 3위 팀 중 성적이 좋은 8개 팀이 32강 토너먼트에서 우승 팀을 가린다. 한국의 역대 최고 성적은 8강이다. 지난해 대회는 32강에서 탈락했다.

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한국은 이날 전반에만 5골을 몰아쳤다. 전반 5분 박주호(부산 U-18)의 선제골을 시작으로 전반 15분과 20분에는 김지우(부산 U-18)가 연속골을 터트렸다. 전반 25분 안선현(포항 U-18)의 추가골과 전반 27분 한승민(전북 U-18)의 득점포로 점수 차를 더 벌렸다.

후반에도 공세를 높인 한국은 후반 8분 김지우가 상대 골망을 가르며 해트트릭을 완성했다. 우간다전에도 골 맛을 봤던 김지우는 대회 통산 4호골을 기록 중이다.

한국은 오는 25일 에콰도르와 조별리그 마지막 경기를 치른다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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