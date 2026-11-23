그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 첫 정규앨범 활동 첫 주를 마무리했다.

앰퍼샌드원은 지난 17일 정규 1집 ‘PATHFINDER’(패스파인더)를 발매하고 20일 KBS2 ‘뮤직뱅크’를 시작으로 MBC ‘쇼! 음악중심’, SBS ‘인기가요’ 등 주요 음악방송에 출연해 타이틀곡 ‘King’s Way’(킹스 웨이) 무대를 선보였다.

‘King’s Way’는 웅장한 브라스와 강렬한 드릴 비트에 멤버들의 파워풀한 보컬이 어우러진 힙합 댄스곡이다. 앰퍼샌드원은 역동적인 안무와 안정적인 라이브 가창으로 한층 성장한 무대 역량을 보여줬다.

특히 다수의 댄서와 함께하는 메가크루 퍼포먼스가 눈길을 끌었다. 아서왕과 엑스칼리버의 전설에서 모티브를 얻은 퍼포먼스로 검을 뽑는 동작과 왕관을 쓰고 내려놓는 안무를 통해 곡의 서사를 구현했다.

정규 1집 ‘PATHFINDER’는 낮은 자세로 높은 곳을 향해 나아가며 스스로 새로운 길을 개척하고 성장하겠다는 앰퍼샌드원의 포부를 담은 앨범이다. 멤버 전원이 곡 작업에 참여했으며 프로모션 전반에도 적극적으로 의견을 냈다.

해외 매체들의 관심도 이어졌다. 앰퍼샌드원은 브로드웨이월드, 폭스 13 시애틀, 더 루나 콜렉티브 등 해외 매체와 인터뷰를 진행하며 새 앨범과 팀의 음악적 방향성을 소개했다.

앞서 컴백 당일 다양한 세트리스트로 구성한 컴백 쇼를 통해 팬들과 만난 앰퍼샌드원은 앞으로도 각종 음악방송과 콘텐츠를 통해 정규 1집 활동을 이어갈 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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