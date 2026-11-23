사진=JYP엔터테인먼트

걸그룹 니쥬(NiziU)가 일본 데뷔 6주년을 맞아 첫 홀리데이 송을 선보인다.

니쥬는 지난 21일 공식 SNS 채널을 통해 신곡 ‘Jolly Jolly’(졸리 졸리)의 뮤직비디오 티저와 이미지를 공개하고 오는 12월 2일 디지털 싱글 발매 소식을 알렸다.

‘Jolly Jolly’는 니쥬가 데뷔 후 처음으로 선보이는 홀리데이 송이자 일본 데뷔 6주년 당일 발매하는 곡이라는 점에서 의미를 더한다. 경쾌한 피아노 리프와 화려한 스트링 선율이 어우러진 캐럴 송으로 행복하고 사랑스러운 에너지를 담았다.

공개된 뮤직비디오 티저에는 크리스마스트리와 선물 상자, 스노우볼 등이 등장해 연말 분위기를 자아냈다. 단체 이미지에서도 멤버들은 털모자와 귀마개, 부츠 등 겨울 아이템을 활용해 따뜻한 분위기를 연출했다. 정식 발매에 앞서 오는 24일 0시 각종 SNS 채널을 통해 숏 버전 음원을 선공개한다.

니쥬는 내년 3월 17일 세 번째 EP ‘You’re the best’(유 아 더 베스트)도 발매한다. 지난 4월 발표한 두 번째 EP ‘GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU’(굿 걸 벗 낫 포 유) 이후 약 11개월 만의 EP로 ‘Jolly Jolly’를 포함해 총 3곡이 수록된다.

니쥬는 지난 9월 한국 미니 1집 ‘Sour Grapes’(사워 그레이프스)를 발매해 자체 최고 초동 판매량을 경신하고 음악방송 1위를 차지했다. 지난 22일에는 일본 효고에서 두 번째 겨울 투어의 포문을 열었다. 효고를 시작으로 홋카이도, 아이치, 후쿠오카, 도쿄까지 일본 5개 지역에서 총 11회 공연을 펼친다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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