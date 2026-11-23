사진=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 내년 1월 18일 완전체로 컴백한다.

제로베이스원은 지난 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 ‘2026 마마 어워즈(2026 MAMA AWARDS)’에서 스페셜 스테이지를 통해 새 앨범 발매일을 깜짝 공개했다.

이날 제로베이스원은 미니 6집 ‘어센드-(Ascend-)’의 타이틀곡 ‘톱 5(TOP 5)’를 비롯해 올해 유닛 및 솔로 활동을 집약한 무대를 선보였다. 다수의 댄서와 함께 메가크루 퍼포먼스를 펼치며 공연의 규모를 더했다.

레스토랑을 콘셉트로 꾸며진 무대 말미에는 ‘브레이크 타임’을 알리던 패널이 뒤집히며 ‘JAN 18 2027’이라는 문구가 등장했다. 예상치 못한 컴백 날짜 공개에 현장의 뜨거운 호응이 이어졌다.

무대 직후 스포티파이와 애플뮤직 등 글로벌 음원 플랫폼에서는 신보 사전 저장(Pre-save) 페이지가 열렸다. 멤버들은 라이브 방송을 통해 팬들에게 직접 컴백 소식을 전하기도 했다.

제로베이스원은 올해 미니 6집 ‘어센드-’와 일본 EP 2집 ‘회귀러브(回帰LOVE)’를 비롯해 유닛과 솔로 활동을 펼치며 음악적 역량을 넓혀왔다.

약 8개월 만에 완전체로 돌아오는 제로베이스원은 한층 확장된 음악적 색채와 퍼포먼스로 2027년의 포문을 열 계획이다. 각자의 영역에서 경험을 쌓아온 멤버들이 새 앨범을 통해 어떤 시너지를 보여줄지 관심이 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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