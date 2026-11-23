사진 제공 : 물고기뮤직

가수 임영웅이 동화 속 거인으로 변신한 2027 시즌그리팅을 선보인다.

23일 오전 임영웅 공식 SNS 채널을 통해 2027 시즌그리팅 ‘GIANT HERO in a mini world’(자이언트 히어로 인 어 미니 월드)의 예약 판매 소식이 공개됐다.

이번 시즌그리팅은 소인국에 떨어진 거인 임영웅의 모험을 콘셉트로 한다. 화려한 색감과 동화 같은 비주얼을 바탕으로 임영웅의 엉뚱하고 발랄한 매력을 담았다.

시즌그리팅은 키트와 벽걸이 달력 등 두 가지 버전으로 출시된다. 벽걸이 달력 버전은 아웃박스와 벽걸이 달력으로 구성되며, 키트 버전에는 탁상 달력과 다이어리, 수저받침 세트, 돌하우스 미니파우치, 미니 노트, 미니어처 키링 등이 담긴다.

특히 수저받침 세트와 돌하우스 미니파우치, 미니 노트는 임영웅의 손그림을 바탕으로 제작돼 소장 가치를 더했다.

2027 시즌그리팅은 오는 24일 오후 2시부터 임영웅 공식 MD 판매몰인 아임히어로 몰에서 예약 판매를 시작한다.

임영웅은 현재 공연실황영화 ‘임영웅│아임 히어로 더 스타디움 2’로 관객과 만나고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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