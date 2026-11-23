하이브가 글로벌 버추얼 크리에이터와 K-팝 제작 인프라를 결합한 새로운 음악 프로젝트를 본격 가동했다. 해외 인기 버추얼 크리에이터들의 국내 음악방송 출연을 시작으로 K-팝 아티스트와의 협업, 팀별 음반 제작 등을 통해 서로 다른 문화와 팬덤의 접점을 확대한다는 구상이다.

23일 하이브에 따르면 음악 프로젝트 ‘The Wildcard Club’(더 와일드카드 클럽)은 지난 20일 테마곡 ‘Click Flick’(클릭 플릭)을 발매하고 본격적인 활동에 돌입했다. 북미에서 인기를 얻고 있는 아마리(AmaLee), 도키버드(Dokibird), 아이언마우스(ironmouse), 린 펜로즈(Rin Penrose) 등 4명의 버추얼 크리에이터가 캡틴으로 참여하는 프로젝트다.

테마곡은 속도감 있는 비트에 신디사이저 등을 활용해 비디오 게임을 연상시키는 경쾌한 분위기를 구현했다. 음원과 함께 공개된 뮤직비디오는 공개 3일 차인 지난 22일 유튜브 조회수 100만회를 돌파했다.



이번 프로젝트는 음악부터 안무, 비주얼 콘텐츠까지 제작 전반에 걸쳐 버추얼 콘텐츠 분야와 K-팝 창작진이 협업했다는 점이 특징이다. 서브컬처 게임 분야에서 활동해 온 프로듀서진인 Malcha와 INFX, Yeow, 북미 유명 우타이테(온라인에서 활동하는 커버 및 창작 아티스트) Trickle 등이 트랙 제작에 참여해 버추얼 크리에이터 고유의 에너제틱한 감성을 담아냈다.

또 인기 애니메이션 ‘단다단’ 엔딩곡을 비롯해 호시마치 스이세이, KMNZ 등 톱 버추얼 크리에이터의 음원 작업을 담당한 일본의 엔지니어 NNZN과 다케오 키라가 믹싱과 마스터링에 참여했다. K-팝에서는 프로듀서 빈센조(VINCENZO)가 보컬 디렉팅과 후반 작업을 주도했다. 퍼포먼스 제작에도 K-팝의 전문성이 더해져, K-팝 전문 댄스 크루·팀 ASYNC에서 퍼포먼스 디렉팅을 맡고, ASYNC와 TEAM SAME이 안무 제작에 힘을 합쳤다.

뮤직비디오 제작에는 일본 인기 아이돌 IP ‘아이돌마스터’의 라이브 공연과 일본 톱 버추얼 크리에이터 호시마치 스이세이의 아레나 투어 제작에 참여한 일본 3D 영상 제작사 디지털 기어가 역량을 보탰다. 서브컬처 일러스트 업계에서 일본 애니메이션과 게임 기반으로 폭넓은 활동을 하고 있는 인기 작가 HxxG는 키 비주얼과 앨범 커버 아트를 그렸다.

지난 21일 MBC ‘쇼! 음악중심’ 방송 화면.

지난 21일에는 MBC ‘쇼! 음악중심’에 출연했다. 북미를 기반으로 활동하는 해외 버추얼 크리에이터들이 국내 지상파 음악방송 무대에 오른 것은 이례적이다. 네 캡틴은 군무부터 엔딩요정 포즈까지 K-팝 스타일의 퍼포먼스를 선보였다. 카메라워크와 클로즈업 등 K-팝 음악방송 특유의 연출 방식도 적용됐다.

국내외 아티스트들과의 협업도 이어진다. 앞서 아일릿과 ‘체포하겠어’ 챌린지를 선보인 데 이어 이날 르세라핌과 아이언마우스가 함께한 ‘Click Flick’ 챌린지 영상을 공개할 예정이다. 일본의 인기 버추얼 아티스트 키즈나 아이, 호시마치 스이세이와의 챌린지도 준비 중이다.

향후 프로젝트는 네 캡틴을 중심으로 한 4개 팀의 음악 활동으로 확장된다. 지난 7~8월 글로벌 버추얼 크리에이터를 대상으로 팀원을 모집해 총 16명을 선발했다. 각 팀은 음악 제작 과정과 에피소드를 유튜브 시리즈로 공개하고 팀별 개성을 담은 오리지널 곡과 뮤직비디오를 선보인다. 내년 1분기에는 테마곡과 팀별 오리지널 곡을 수록한 EP를 발매할 예정이다.

박태호 뉴에픽베이스 사업대표는 “이번 ‘Click Flick’ 발매와 음악방송 출연은 글로벌 버추얼 크리에이터들의 음악적 역량을 K-팝의 제작 인프라와 결합해 새로운 무대에서 선보인 첫 결과물”이라며 “서로 다른 문화의 창작자와 팬들이 음악으로 연결되는 경험을 넓히고, 앞으로 네 팀이 선보일 오리지널 음악과 콘텐츠를 통해 새로운 협업 모델의 가능성을 보여주겠다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]