사진=AP/뉴시스

‘공격포인트는 없었지만…’

스페인 라리가 13경기 연속 출전 기록을 이어간 이강인(아틀레티코 마드리드)이 팀 승리에 이바지했다.

이강인은 23일 스페인 헤타페의 에스타디오 콜리세움서 열린 헤타페와의 2026~2027 스페인 프로축구 라리가 13라운드 원정 경기서 후반 시작과 동시에 교체 투입돼 45분간 그라운드를 누볐다. 팀은 3-0 완승을 거뒀다.

이강인이 이번 시즌 리그 경기를 교체로 뛴 건 데뷔전인 말라가전(2-0 승)과 9~10월 A매치 4연전 직후 치른 지난달 11일 데포르티보 알라베스전(2-1 승)에 이어 3번째다.

아틀레티코 마드리드는 전반 10분 알렉스 바에나의 선제골로 기선을 제압했다. 이어 전반 30분에는 코너킥 상황에서 카드로주의 추가골로 달아났다. 2-0으로 전반을 마친 아틀레티코 마드리드는 이강인을 교체 투입했다.

이강인은 투입 직후 적극적으로 득점 기회를 엿봤다. 슈팅 2회, 패스 성공률 90%(18/20), 결정적 기회 창출 2회 등 공격 전개에 힘을 실었다. 후반 추가 시간에는 쇠를로트에게 결정적인 패스를 연결했다. 이를 이어받은 쇠를로트는 패널티 박스 안쪽에서 상대 수비수 제네 다코남에 밀려 넘어졌고 페널티킥을 얻어냈다. 키커로 나선 알레한드로 그리말도가 키커로 나서 성공하며 3-0 승리에 쐐기를 박았다.

한편 이강인은 올 시즌 공식전 16경기 중 15경기에 출전해 2골 1도움을 기록하고 있다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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