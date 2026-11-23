배우 김윤석과 구교환이 주연한 영화 ‘폭설’이 개봉 첫 주말 30만명이 넘는 관객을 동원하며 박스오피스 정상에 올랐다.

23일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘폭설’은 지난 20~22일 31만890명의 관객을 모아 주말 박스오피스 1위를 차지했다. 누적 관객 수는 42만3196명이다.

다만 신작들의 개봉을 앞두고 흥행세를 이어갈 수 있을지는 미지수다. 이날 오전 7시30분 기준 ‘폭설’의 예매 관객 수는 약 1만6000명으로 ‘헥스:마녀왕국’(약 1만9000명)과 ‘슬픈 열대’(약 1만8000명)에 이어 3위를 기록했다.

‘폭설’은 폭설로 고립된 시골 기차역에서 퇴직을 앞둔 역장 갑수(김윤석)와 새로 부임한 후임 현택(구교환)이 의문의 시신을 발견하면서 벌어지는 이야기를 그린다. 영화 ‘소리도 없이’(2020)의 홍의정 감독과 신예 박선우 감독이 공동 연출을 맡았다.

주말 박스오피스 2위는 ‘극장판 치이카와:인어 섬의 비밀’이 차지했다. 같은 기간 9만1328명을 추가하며 누적 관객 수 약 306만명을 기록했다.

올해 국내 개봉작 가운데 300만 관객을 돌파한 영화는 총 8편이다. 외화로는 ‘오디세이’(1236만명), ‘스파이더맨:브랜드 뉴 데이’(905만명)에 이어 세 번째다.

국내에서 ‘먼작귀’로 불리는 ‘치이카와’는 일본 만화가 나가노가 2017년부터 온라인에 연재한 작품이다. 이번 극장판은 더 많은 보수를 받을 수 있다는 이야기에 특별한 섬으로 떠난 치이카와와 친구들의 모험을 그린다. 지난 7월 일본에서 개봉해 186억엔(약 1600억원)의 매출을 올렸다.

이 밖에 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’이 5만9016명으로 주말 박스오피스 3위에 올랐다. ‘폴2:데드포인트’(5만3300명), ‘임영웅ㅣ아임 히어로 더 스타디움2’(3만1535명)가 각각 4위와 5위로 뒤를 이었다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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