사진=CJ ENM

그룹 모디세이(MODYSSEY)가 데뷔 7개월 만에 ‘2026 마마 어워즈’ 무대에 올라 글로벌 팬들에게 존재감을 각인시켰다.

모디세이는 지난 20~21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 ‘2026 MAMA AWARDS’(2026 마마 어워즈)에 퍼포밍 아티스트로 출연했다.

이날 모디세이는 데뷔 타이틀곡 ‘HOOK’(훜)과 지난달 발매한 첫 번째 EP의 타이틀곡 ‘타! (CAN YOU HEAR THAT)’ 무대를 선보였다. ‘훜’에서는 일곱 멤버의 빈틈없는 호흡과 역동적인 퍼포먼스로 눈길을 끌었으며, ‘타!’에서는 한층 정교해진 군무와 무대 매너로 성장한 모습을 보여줬다.

롱샷(LNGSHOT), 튜이드(TUIDE)와 함께 싸이의 히트곡 ‘That That’(댓 댓) 합동 무대도 꾸몄다. 특히 랩 배틀에서는 멤버 리즈하오가 거침없는 랩과 자신감 넘치는 퍼포먼스로 존재감을 드러냈다.

모디세이는 “‘2026 마마 어워즈’라는 축제에 함께할 수 있어 정말 영광이다. 첫 출연인 만큼 글로벌 팬들이 만족하실 수 있는 공연을 선보여 드리기 위해 최선을 다했다”며 “앞으로도 계속해서 매년 이 무대에 함께 할 수 있는 아티스트로 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

지난 4월 데뷔한 모디세이는 두 장의 앨범으로 누적 초동 판매량 65만장을 기록했으며 서울가요대상, KMA 2026, SPOTV K-POP AWARDS 등에서 세 차례 수상했다. 현재 오사카, 요코하마, 서울, 상하이 등에서 첫 팬콘서트 투어 ‘2026 MODYSSEY FAN CONCERT TOUR <HOW WE BLOOM>’을 이어가고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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