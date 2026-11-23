[사진 제공 = KQ엔터테인먼트]

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 통산 네 번째 1위를 차지했다. 데뷔 첫 초동 더블 밀리언셀러에 이어 빌보드 정상까지 오르며 국내외에서 성장세를 이어가고 있다.

22일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지를 통해 발표한 차트 예고 기사에 따르면 에이티즈의 미니 15집 ‘골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)’은 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 1위에 올랐다.

이로써 에이티즈는 정규 2집 ‘더 월드 에피소드 파이널 : 윌’, 미니 11집 ‘골든 아워 : 파트 2’, 미니 14집 ‘골든 아워 : 파트 5’에 이어 통산 네 번째 ‘빌보드 200’ 1위 앨범을 보유하게 됐다.

또한 이번 신보로 ‘빌보드 200’에서 10개 앨범이 연속해서 톱 10에 진입했다. 이 차트에서 2020년대에 가장 많이 톱 10에 진입한 그룹이 됐다.



국내 음반 시장에서도 자체 최고 기록을 갈아치웠다. 지난 13일 발매된 이번 앨범은 한터차트 기준 초동 판매량(발매 후 일주일간 음반 판매량) 205만장을 돌파했다. 전작의 초동 판매량인 188만장을 뛰어넘으며 데뷔 첫 초동 더블 밀리언셀러를 달성했다.

이번 앨범은 ‘크래시 투 비긴(CRASH TO BEGIN)’이라는 메시지 아래 충돌을 새로운 시작으로 받아들이고 스스로의 한계를 뛰어넘겠다는 에이티즈의 의지를 담았다. 타이틀곡 ‘업(UP)’은 강렬한 브라스와 베이스 사운드가 어우러진 곡으로 더 높은 곳을 향해 나아가겠다는 포부를 담고 있다.

에이티즈는 내년 1월 22~24일 인천에서 새 월드투어 ‘제로 투 올(ZERO TO ALL)’의 포문을 연다. 이후 일본과 유럽, 북미, 남미를 순회하며 글로벌 팬들과 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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