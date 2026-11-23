사진=한국기원

“신진서 9단처럼 되고 싶어요.”

김노율(12·홈스쿨)이 어린이 바둑대회 최고 수준의 장학금을 내걸고 출범한 쎈수학·신진서·한경 어린이 바둑대회 초대 챔피언에 등극했다.

김노율은 지난 22일 서울 강서구 쎈수학 새싹타워에서 열린 2026 쎈수학·신진서·한경 어린이 바둑대회 최강부 결승에서 박정후(12·동작초)에게 236수 만에 백 불계승을 거두며 정상에 올랐다.

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이날 김노율은 초반 우하귀 전투에서 우세를 확보하며 일찌감치 승기를 잡았다. 중반 들어 박정후가 우하귀에서 노림수를 성공시키며 반격의 기회를 마련했지만, 결정적인 순간 승부수를 놓치면서 김노율이 승리를 확정 지었다.

김노율은 “우승하게 돼 기쁘다. 앞으로 열심히 해서 다른 대회에서도 우승하고 입단까지 하도록 하겠다. 신진서 사범님 같은 프로기사가 되는 게 꿈이다“라고 말했다.

한편 이날 부대행사로 마련된 ‘신진서와 함께하는 포토타임’도 참가 어린이와 학부모, 팬들의 뜨거운 호응 속에 성황리에 진행됐다. 참가자들은 바둑판과 휴대전화, 티셔츠 등 각자 준비해 온 소지품에 사인을 받고 신진서와 기념사진을 촬영하며 즐거운 시간을 보냈다. 일부 팬들은 직접 준비한 선물을 전달하며 응원의 마음을 전하기도 했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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