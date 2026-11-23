사진=AP/뉴시스

‘아쉬운 뒷심’

화려한 피날레는 없었다. 3라운드까지 선두를 달리며 기대감을 높였지만 우승 문턱을 넘어서지 못했다.

김아림은 23일 미국 플로리다주 네이플스의 티뷰론 골프 클럽(파72)서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 시즌 최종전 CME그룹 투어 챔피언십(총상금 1천100만 달러) 4라운드서 버디 4개, 더블보기 1개, 보기 2개를 적어냈다. 최종 합계 18언더파 270타로 최종 7위를 기록했다.

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LPGA 투어 통산 4승을 눈앞에서 놓쳤다. 1라운드 공동 선두로 출발한 김아림은 2라운드에서 3타 차 단독 1위로 치고 나간 뒤 3라운드에서도 선두를 유지했다. 하지만 마지막 라운드 1번 홀(파5)부터 흔들렸다. 더블보기를 기록했고, 3번 홀(파4)에서 다시 보기를 했다. 6번 홀(파5)과 7번 홀(파4)에서 연속 버디를 잡아 잃었던 타수를 만회했으나, 전반에만 4타를 줄인 지노 티띠꾼(태국)에게 따라잡혔다.

김아림은 11번 홀(파4)에서 버디를 잡았지만, 13번 홀(파4)에서 짧은 파 퍼트를 놓쳤다. 이후 남은 5개 홀에서도 타수를 줄이지 못했다. 2020년 메이저 대회 US여자오픈을 제패한 뒤 2021년부터 LPGA 투어에 뛰어든 김아림은 통산 네 번째 우승을 다음으로 기약했다.

우승은 티띠군이 차지했다. 합계 24언더파 264타를 적어냈다. 2024년과 2025년 이어 3년 연속 이 대회 정상에 올랐다. 이번 시즌 LPGA 투어 우승 상금으로서는 가장 많은 400만 달러(약 53억8천만원)의 주인공이 됐다. 특히 5승째를 거두면서 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국·시즌 4승)보다 많은 승수를 쌓아 올렸다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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