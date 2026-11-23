사진=NC다이노스 제공

“한 단계 성장할 수 있었습니다.”

NC는 23일 “전날 훈련을 끝으로 2027시즌 도약을 위한 ‘CAMP 1’ 일정을 마쳤다”고 밝혔다.

NC는 지난달 18일부터 11월22일까지 창원과 일본 오키나와에서 CAMP 1을 진행했다. 이번 캠프는 선수단의 기술 완성도를 높이고, 젊은 유망주들의 성장을 이끌어 선수층을 한층 두텁게 하는 데 목표를 뒀다.

지난 2일까지는 창원에서 전체 선수단이 함께 훈련했다. 이후 3일부터 투수조와 야수조로 나눠 각 포지션의 특성과 훈련 목적에 맞춘 프로그램을 진행했다.

야수조는 일본 오키나와 기노자손 야구장에서 훈련을 진행했다. 타격과 수비, 주루 등 야수들의 기본기와 기술 향상에 집중했다. 투수조는 창원NC파크에 남아 회복 훈련을 시작으로 신체 밸런스 향상과 개인별 맞춤 트레이닝을 진행했다. 선수별 몸 상태와 훈련 목표에 맞춰 체력과 컨디션을 관리하며 2027시즌을 준비했다.

이번 CAMP 1 최우수선수(MVP)에는 포수 김재민과 내야수 허윤이 선정됐다. 두 선수는 총 26표의 투표 결과 동점을 기록해 공동 MVP에 이름을 올렸다. MVP 투표는 캠프에 참여한 임직원과 선수단을 대상으로 진행해 의미를 더했다.

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김재민은 “이번 캠프를 큰 부상 없이 모든 선수들이 함께 잘 마무리할 수 있어 기쁘다. 힘든 훈련도 많았지만 코칭스태프와 지원 스태프, 선후배 선수들 덕분에 힘든 과정도 잘 이겨낼 수 있었다”며 “이번 캠프를 통해 타격적인 부분에서 방향을 잡을 수 있었다. 지금 만들어 가고 있는 부분을 잘 유지하고 발전시켜 내년 시즌 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 잘 준비하겠다”고 말했다.

허윤은 “이번 캠프에 참가하게 된 것만으로도 저에게는 큰 동기부여였는데, MVP까지 받게 되어 정말 기쁘고 뜻깊다”면서 “이번 캠프에서 모든 선수들이 각자의 목표를 가지고 함께 노력했는데, 그 과정에서 저 역시 많은 것을 배우고 한 단계 성장할 수 있었다. 이번 캠프가 단순히 훈련하는 시간을 넘어 앞으로 더 나아갈 수 있는 좋은 경험이었다. 이번 캠프에서 얻은 것들을 잊지 않고 잘 준비해서 내년에는 한층 발전한 모습으로 팬 여러분께 좋은 모습을 보여드리겠다”고 다짐했다.

이호준 감독은 “캠프를 시작하면서 선수 개개인이 자신만의 타격폼을 정립하는 시간을 만드는 것이 중요하다고 선수단에 강조했다. 이를 위해 이번 캠프에서는 기본기에 충실하면서 선수 각자의 상황과 필요에 맞는 훈련을 진행하는 데 중점을 뒀다. 선수들이 자신에게 필요한 부분을 이해하고, 하나하나의 훈련에 목적을 가지고 임하는 모습을 볼 수 있었다”며 “당초 강조했던 훈련 방향이 선수단에 잘 전달되고 실천됐다는 점에서 성과가 있었다고 생각한다. 코칭스태프도 훈련 프로그램을 잘 준비했고, 선수들과의 소통도 원활하게 이뤄졌다. 캠프 전반에 걸쳐 코칭스태프가 좋은 역할을 해줘서 고맙게 생각한다. 이번 캠프에서 얻은 것들을 바탕으로 남은 기간 잘 준비해, 2027시즌에는 더욱 발전한 모습으로 팬들 앞에 설 수 있도록 하겠다”고 전했다.

한편 선수단은 이날 오후 김해공항을 통해 입국할 예정이다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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