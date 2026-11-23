사진=뉴시스

한국 남자 쇼트트랙 대표팀의 정상 탈환 비결, 단단한 팀워크다.

신동민, 김태성(이상 화성시청), 임종언(고양시청), 이정민(성남시청)이 호흡을 맞춘 한국은 22일 서울 목동 아이스링크에서 열린 KB금융 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 남자 5000m 계주 결승에서 7분5초176을 기록했다. 가장 빠르게 결승선을 통과하며 금메달을 목에 걸었다. 예선과 준결승에 나선 배서찬(고양시청)과 이규호(한국체대)도 기쁨을 함께했다.

정상을 탈환했다. 한국은 캐나다 밴쿠버 1차 대회서 우승했다. 몬트리올 2차 대회선 동메달에 그쳤다. 이번 대회서 정상을 되찾으며 3개 대회 연속으로 포디움에 올랐다. 이정민은 “다 같이 계주 연습을 많이 하고 단합하며 열심히 준비했다”며 “서울에서도 금메달을 가져가면서 마지막 날 다 같이 웃을 수 있어 기쁘다”고 미소를 지었다.

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한국은 결승 레이스 중반 3위로 달렸다. 17바퀴를 남기고 이탈리아를 제치고 2위로 올라섰다. 이정민의 인코스 공략이 빛났다. 15바퀴를 남기고 네덜란드를 추월, 이후 선두를 다시 내주기도 했으나 포기하지 않았다. 10바퀴를 남기고 다시 1위로 달렸다. 이후 네덜란드의 거센 추격에도 흔들리지 않으며 가장 빠르게 결승선을 통과했다.

팀워크가 빛난 덕이다. 주장 김태성은 “모든 선수의 사이가 정말 좋다. 대표팀 1등부터 훈련을 도와주는 예비 선수들까지 즐겁게 훈련하고 서로 밀어준다”면서 “동생들이 내게 쓴소리를 하기도 하고 나도 받아들인다”고 말했다.

이어 “(신동민과 배서찬이) 밀어줄 때 무겁다고 살을 빼라고 한다”며 “이런 편안함이 있다. 감독님과 코치님도 농담을 많이 하면서 편안한 분위기를 만들어주신다”고 웃었다.

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손을 맞잡고 내년 3월을 바라본다. 같은 장소에서 세계선수권이 열린다. 김태성은 “월드투어가 7차 대회까지 늘어난 만큼 새로운 선수들이 더 많은 경험을 쌓고 세계선수권을 준비하기 좋은 시즌”이라며 “서울에서 열리는 세계선수권을 가장 신경 쓰고 있다”고 전했다.

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이번 대회서 신동민은 2관왕을 올랐다. 전날 남자 1500m서 시니어 국제대회 첫 금메달을 목에 건 데 이어 계주 우승까지 차지했다. 그는 “많은 팬이 와주셨기 때문에 이렇게 마지막에 좋은 성적 낼 수 있었던 것 같다”며 “3월에 있는 세계 선수권 잘 준비해서 또 멋진 모습 보여드릴 테니까 많이 응원 와주셨으면 감사하겠다”고 기대했다.

목동=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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