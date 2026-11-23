현대건설 배유나가 22일 수원체육관에서 열린 흥국생명전에서 기뻐하고 있다. 사진=KOVO 제공

“이제부터 시작입니다.”

개막 4연패 뒤 첫 연승, 블로킹으로 힘을 보탠 배유나(현대건설)가 자신감을 내비쳤다.

현대건설은 22일 수원체육관에서 끝난 흥국생명과의 2026~2027 HK흥국금융 V리그 여자부 홈 경기에서 세트스코어 3-0으로 승리했다.

이적생 배유나가 힘을 보탰다. 이날 팀 내 최다 블로킹 6개를 포함해 10점을 올렸다. 경기 뒤 만난 그는 “주전 세터와 호흡을 맞춘 기간도 너무 짧았다. 코트 위에 (올해 입단한) 새로운 선수들이 많았기 때문에 조직력이 잘 나오지 않은 것 같다”고 말했다. 그러면서 “직전 SOOP전에서 이기면서 (팀원들끼리) 서로 믿음이 생겼다. 우리는 이제부터 시작이다”라고 힘줘 말했다.

사실 배유나는 스트레스를 받고 있었다. 블로킹이 잘되지 않으면서다. 그는 “내 마음 같지 않았다. 미들블로커가 블로킹을 하지 않으면 쉽지 않다”며 “계속 그런 부분을 신경 썼다. 지난 경기에서 승리해서 자신감이 나왔다. 그 부분을 계속 이어 나가야 한다”고 강조했다.

새 기록에도 도전한다. 배유나의 한 경기 최다 블로킹은 8개다. 그는 “경신할 수 있도록 노력하겠다”고 미소 지었다.

강성형 현대건설 감독도 긍정적으로 바라봤다. 그는 “배유나가 어깨 부상 (경력이 있어서) 예전처럼은 아니지만 뛰는 데는 문제 없다”며 “최근 2경기에서 블로킹과 속공 감각이 살아났다. 다행이다. 좋아지고 있다고 생각한다”고 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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