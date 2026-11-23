한국전력이 프로배구 V리그 남자부 판도에 스파크를 일으켰다. 1라운드를 1위로 마쳤다.
한국전력은 22일 현재 승점 14(5승1패)로 2026~2027 HK흥국금융 V리그 남자부 선두를 달리고 있다. 시즌 첫 경기였던 우리카드전에서만 패했을 뿐 이후 5연승을 질주했다. 한국전력이 1라운드를 1위로 마친 건 2021~2022시즌 이후 5시즌만이다.
기존 강호들의 아성에 도전장을 내민다. V리그 정규리그는 대한항공과 현대캐피탈 투톱이 강세를 이뤄왔다. 최근 10시즌 동안 대한항공이 7차례, 현대캐피탈이 2차례 정규리그 1위에 올랐다.
올 시즌에는 한국전력이 새로운 강자로 가세했다. 2022~2023시즌 이후 3시즌 연속 포스트시즌 진출에 실패했던 아쉬움을 털어내려고 한다.
변화의 중심에는 베테랑 세터 이민규가 있다. 세트 부문 2위(세트당 11.273개)를 달리며 노련하게 공격을 이끌고 있다. 2013년 러시앤캐시(현 OK저축은행)에서 데뷔해 13년간 원클럽맨이었던 이민규는 올 시즌을 앞두고 처음으로 둥지를 옮겼다.
올 시즌 한국전력의 새 지휘봉을 잡은 석진욱 감독이 내민 손을 잡았다. 석 감독은 이민규 신인 시절 러시앤캐시의 수석 코치였다. 둘은 OK저축은행의 창단 멤버로 이름을 올렸다. 2번의 챔피언결정전 우승(2014~2015, 2015~2016시즌)을 일궈내며 환상의 호흡을 보여줬다. 이후 석 감독이 OK저축은행 감독으로 승격한 2019년 4월부터 2023년 3월까지 함께했다.
코트 안팎에서 중심을 잡고 있다. 이민규는 한국전력의 주장 완장까지 찼다. 한국전력 관계자는 “본인이 먼저 주장을 하고 싶다는 의사를 내비쳤다. 새 팀에 빨리 적응하고 책임감을 가지려는 모습을 보여줬다”며 “젊은 선수들도 잘 따라오면서 팀 분위기도 좋다”고 귀띔했다.
공격 선택지도 다양해졌다. 아포짓 스파이커 쇼와 아웃사이드 히터 우스만이 쌍포를 구축하고 미들블로커 신영석 등 베테랑들이 중심을 잡는다. 여기에 3년 차 아웃사이드 히터 윤하준의 성장도 눈길을 끈다. 올 시즌 6경기에서 38득점과 공격성공률 41.10%를 기록하고 있다. 배구계 관계자는 “윤하준이 활약하면서 한국전력의 아웃사이드 히터 풀이 넓어졌다”며 “기회를 받았을 때 잘하고 있는 만큼 계속 기용될 것”이라고 말했다. 이어 “팀 내에서 젊은 선수끼리 좋은 동기부여가 될 것”이라고 내다봤다.
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