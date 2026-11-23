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한국전력이 프로배구 V리그 남자부 판도에 스파크를 일으켰다. 1라운드를 1위로 마쳤다.

한국전력은 22일 현재 승점 14(5승1패)로 2026~2027 HK흥국금융 V리그 남자부 선두를 달리고 있다. 시즌 첫 경기였던 우리카드전에서만 패했을 뿐 이후 5연승을 질주했다. 한국전력이 1라운드를 1위로 마친 건 2021~2022시즌 이후 5시즌만이다.

기존 강호들의 아성에 도전장을 내민다. V리그 정규리그는 대한항공과 현대캐피탈 투톱이 강세를 이뤄왔다. 최근 10시즌 동안 대한항공이 7차례, 현대캐피탈이 2차례 정규리그 1위에 올랐다.

올 시즌에는 한국전력이 새로운 강자로 가세했다. 2022~2023시즌 이후 3시즌 연속 포스트시즌 진출에 실패했던 아쉬움을 털어내려고 한다.

한국전력 이민규. 사진=KOVO 제공

변화의 중심에는 베테랑 세터 이민규가 있다. 세트 부문 2위(세트당 11.273개)를 달리며 노련하게 공격을 이끌고 있다. 2013년 러시앤캐시(현 OK저축은행)에서 데뷔해 13년간 원클럽맨이었던 이민규는 올 시즌을 앞두고 처음으로 둥지를 옮겼다.

올 시즌 한국전력의 새 지휘봉을 잡은 석진욱 감독이 내민 손을 잡았다. 석 감독은 이민규 신인 시절 러시앤캐시의 수석 코치였다. 둘은 OK저축은행의 창단 멤버로 이름을 올렸다. 2번의 챔피언결정전 우승(2014~2015, 2015~2016시즌)을 일궈내며 환상의 호흡을 보여줬다. 이후 석 감독이 OK저축은행 감독으로 승격한 2019년 4월부터 2023년 3월까지 함께했다.

코트 안팎에서 중심을 잡고 있다. 이민규는 한국전력의 주장 완장까지 찼다. 한국전력 관계자는 “본인이 먼저 주장을 하고 싶다는 의사를 내비쳤다. 새 팀에 빨리 적응하고 책임감을 가지려는 모습을 보여줬다”며 “젊은 선수들도 잘 따라오면서 팀 분위기도 좋다”고 귀띔했다.

한국전력 윤하준. 사진=KOVO 제공

공격 선택지도 다양해졌다. 아포짓 스파이커 쇼와 아웃사이드 히터 우스만이 쌍포를 구축하고 미들블로커 신영석 등 베테랑들이 중심을 잡는다. 여기에 3년 차 아웃사이드 히터 윤하준의 성장도 눈길을 끈다. 올 시즌 6경기에서 38득점과 공격성공률 41.10%를 기록하고 있다. 배구계 관계자는 “윤하준이 활약하면서 한국전력의 아웃사이드 히터 풀이 넓어졌다”며 “기회를 받았을 때 잘하고 있는 만큼 계속 기용될 것”이라고 말했다. 이어 “팀 내에서 젊은 선수끼리 좋은 동기부여가 될 것”이라고 내다봤다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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