엄지성. 사진=뉴시스

한국 축구의 세대교체를 이끌 차세대 주자들이 유럽 무대에서 존재감을 키우고 있다. 엄지성(스완지시티)과 김민수(레인저스)가 나란히 도움을 기록하며 경쟁력을 보여줬다.

엄지성은 22일 영국 웨일스 스완지닷컴 스타디움에서 끝난 웨스트브로미치 앨비언(WBA)과의 2026~2027 챔피언십 16라운드 홈 경기에서 동점골을 어시스트했다. 스완지시티는 웨스트브로미치와 2-2로 비겼다.

시즌 4호 도움이다. 엄지성은 지난 1일 블랙번 로버스전(4-0 승)에서 시즌 3호 도움을 작성했다. 이후 2경기만에 공격포인트를 추가했다. 엄지성은 왼쪽 측면 공격수로 선발 출전했다. 전반 추가시간 시야가 번뜩였다. 페널티지역 안에서 공중볼을 낚아챈 뒤 문전으로 쇄도하던 일라이자 저스트에게 패스를 찔렀다. 저스트가 마무리하며 동점을 만들었다. 63분을 소화한 엄지성은 기회 창출 3회와 크로스 성공률 100%(2/2), 공격 지역 패스 3회, 패스성공률 83%(10/12)를 기록하며 팀 공격에 힘을 보탰다. 축구 통계 매체 풋몹으로부터 팀 내에서 3번째로 높은 평점 7.5를 받았다.

엄지성은 한국 축구대표팀에서도 세대교체 자원으로 주목받고 있다. 2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달을 이끌며 가능성을 보여줬다. 최근 사우디아라비아, 카타르와의 11월 A매치 2연전에도 발탁됐다. 소속팀에서 꾸준히 출전 경험을 쌓으면서 대표팀 내에서도 입지를 조금씩 넓혀가고 있다.

레인저스 김민수. 사진=레인저스 SNS 캡처

김민수도 반가운 소식을 전했다. 레인저스에서 데뷔 도움으로 첫 공격포인트를 달성했다. 같은 날 스코틀랜드 마더웰의 퍼 파크에서 끝난 2026~2027 스코틀랜드 프리미어십 14라운드 마더웰 원정 경기에 선발 출전해 시즌 1호 도움을 올리며 팀의 2-1 승리에 앞장섰다.

간절하던 공격포인트였다. 지난해 스페인 2부리그 안도라로 임대돼 뛴 그는 지난 8월 스코틀랜드 명문 레인저스로 이적했다. 리그와 컵대회를 포함해 13경기 만에 첫 공격포인트를 올렸다. 킥오프 8분이면 충분했다. 전반 8분 코너킥 상황에서 정확한 크로스로 이매뉴얼 페르난드스의 헤더 선제골을 끌어냈다.

78분을 소화한 김민수는 양 팀 통틀어 최다인 기회 창출 4회와 드리블 성공 4회(성공률 80%)를 비롯해 유효슈팅 2회, 패스 성공률 84%(27/32)를 기록하며 눈도장을 찍었다. 풋몹으로부터 팀에서 두 번째로 높은 평점 8.5를 받았다.

잠재력을 인정받았다. 김민수는 지난 9, 10월 로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대표팀에 발탁돼 데뷔전까지 치렀다. 투지 넘치는 모습을 보여주며 팬들의 관심을 끌었다. 다만 최근 김은중 감독이 이끈 21세 이하(U-21) 대표팀에 뽑혔으나 부상으로 낙마했다. 하지만 부상에서 회복한 뒤 소속팀에서 공격포인트까지 올리며 기대를 모으고 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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