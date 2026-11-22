배우 전원주(87)가 공식 석상에서 다소 불안정한 모습을 보여 건강에 대한 우려가 제기됐다.

22일 영화계에 따르면, 전원주는 지난 20일 서울 강남구 엘리에나 호텔에서 열린 '제1회 대종상의 날' 포토월 행사에 참석했다.

배우 전원주(87)의 근황이 공개된 가운데, 이전보다 다소 어눌해진 발음으로 건강을 염려하는 목소리가 나오고 있다. 유튜브 캡처

이날 관계자의 안내를 받아 레드카펫에 등장하던 중 잠시 휘청거리고 주변을 어리둥절하게 살피는 모습을 보였다. 다만 취재진의 응원에 양팔을 들어 화답하고 손가락 하트 포즈를 취하는 등 예정된 촬영을 마쳤다.

현장 영상과 최근 공개된 일상 영상 등을 접한 누리꾼들 사이에서는 예전과 달라진 걸음걸이와 발음 등을 두고 건강 이상을 걱정하는 반응이 나왔다.

앞서 전원주는 지난 4월 TV조선 '퍼펙트 라이프'에 출연해 치매 전 단계인 경도인지장애 진단을 받았다고 고백했다. 지난달 방송된 MBN '언포게터블 듀엣2'에서도 기억력 저하에 따른 고충을 털어놨다.

1939년생인 전원주는 1960년 CBS 성우극회 4기로 데뷔해 드라마 '대추나무 사랑걸렸네', '서울뚝배기' 등 다수의 작품에 출연했다.

<뉴시스>

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