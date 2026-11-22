동점골을 터뜨린 손준호. 사진=한국프로축구연맹 제공

수원에 봄바람이 불었다. 수원 삼성의 K리그 우승에 이어 수원FC도 K리그1으로 돌아간다. 서울 이랜드 FC가 충남아산과 무승부를 거두면서 수원FC가 K리그1로 승격했다.

이랜드는 22일 서울 목동종합운동장에서 끝난 하나은행 K리그2 2026 33라운드 홈 경기에서 충남아산과 1-1로 비겼다. 승점 58이 된 이랜드는 3위에서 2위로 내려갔다. 이로써 이랜드는 남은 리그 최종전 결과와 관계 없이 다음 시즌 자동 승격되는 2위 수원FC(승점 63)를 넘지 못하게 됐다. 지난 시즌 승강 플레이오프(PO) 끝에 강등된 수원FC는 단 한 시 만에 다시 1부리그로 복귀한다. 올 시즌 K리그2는 1, 2위가 K리그1로 자동 승격하고 3~6위 팀이 승격을 놓고 PO를 치러야 한다.

이랜드는 다잡은 승리를 놓쳤다. 후반 27분 에울레르의 선제골로 포문을 열었다. 하지만 후반 40분 충남아산 손준호에게 동점골을 내주고 말았다. 이날 무승부로 7위 충남아산(승점 44)도 PO 진출이 좌절됐다. 남은 최종전을 승리해도 PO 마지노선인 6위 화성FC(승점 48)를 따라잡을 수 없다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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