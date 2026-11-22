‘한국 여자 쇼트트랙 간판’ 최민정(성남시청)의 다음엔 아직 물음표가 남아있다.
최민정은 22일 서울 목동 아이스링크에서 열린 KB금융 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 1500m 결승에서 4위(2분25초741)를 기록했다. 아쉽게 대회 마지막날 메달을 추가하지 못했다. 그는 “힘든 상황에서 최대한 페이스를 조절하며 중국 선수를 다시 따라잡으려고 했는데, 마무리 때 체력이 좀 부족했던 것 같다”고 아쉬워했다.
이번 대회 최종 성적은 금메달 1개, 은메달 1개다. 1000m는 1차 대회부터 3차 대회까지 3연속으로 정상을 차지했다. 3000m에선 김길리, 김건희(이상 성남시청), 심석희(서울시청), 최지현(전북도청), 김민지(한국체대)와 함께 은메달을 합작했다.
최민정은 “개인적인 목표로 1, 2차 대회보다 더 좋은 성적을 원했다. 그래도 500m서 올 시즌 처음으로 결승도 진출했다. 이런 부분은 좋았는데 혼성 계주나 1500m에서 메달을 못 따 아쉽다”면서 “다음 대회도 있으니 부족한 부분 보완해서 준비하겠다”고 말했다.
빙판을 떠나기엔 아쉬운 실력이다. 최민정은 지난 4월 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회를 마친 뒤 올 시즌을 끝으로 태극마크를 반납하겠다고 발표했다. 하지만 이후 월드투어 1, 2, 3차 여자 1000m에서 연속 우승을 차지하는 등 최고의 기량을 자랑하고 있다.
내년부턴 한국에서 열리는 대회도 더 많아질 전망이다. 앞서 김재열 ISU 회장이 매년 한국에서 월드투어를 개최할 수 있도록 협의 중이라고 밝혔다. 이에 대해 최민정은 “선수가 됐든, 무엇이 됐든 어떤 방식으로든 한국 쇼트트랙을 최대한 돕고 싶다”고 강조했다.
이번 대회엔 구름 관중이 몰렸다. 전날과 이날 모두 전석 매진됐다. 경기장 내에서도 한국 팬들의 응원 소리가 크게 들렸다. 최민정의 은퇴를 아쉬워하는 목소리도 나왔다. 최민정은 “한국에서 하는 경기가 늘 중요하다고 생각했었다. 그래서 오늘 (결과가) 더 아쉬웠다”면서 “정말 많은 분이 오셨다. 더 좋은 결과를 내고 싶었다. 아쉽지만 오늘만 있는 것이 아니니, 계속해서 많은 관심 가져주셨으면 좋겠다”고 기대했다.
목동=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]