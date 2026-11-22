사진=뉴시스

‘한국 여자 쇼트트랙 간판’ 최민정(성남시청)의 다음엔 아직 물음표가 남아있다.

최민정은 22일 서울 목동 아이스링크에서 열린 KB금융 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 1500m 결승에서 4위(2분25초741)를 기록했다. 아쉽게 대회 마지막날 메달을 추가하지 못했다. 그는 “힘든 상황에서 최대한 페이스를 조절하며 중국 선수를 다시 따라잡으려고 했는데, 마무리 때 체력이 좀 부족했던 것 같다”고 아쉬워했다.

이번 대회 최종 성적은 금메달 1개, 은메달 1개다. 1000m는 1차 대회부터 3차 대회까지 3연속으로 정상을 차지했다. 3000m에선 김길리, 김건희(이상 성남시청), 심석희(서울시청), 최지현(전북도청), 김민지(한국체대)와 함께 은메달을 합작했다.

최민정은 “개인적인 목표로 1, 2차 대회보다 더 좋은 성적을 원했다. 그래도 500m서 올 시즌 처음으로 결승도 진출했다. 이런 부분은 좋았는데 혼성 계주나 1500m에서 메달을 못 따 아쉽다”면서 “다음 대회도 있으니 부족한 부분 보완해서 준비하겠다”고 말했다.

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빙판을 떠나기엔 아쉬운 실력이다. 최민정은 지난 4월 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회를 마친 뒤 올 시즌을 끝으로 태극마크를 반납하겠다고 발표했다. 하지만 이후 월드투어 1, 2, 3차 여자 1000m에서 연속 우승을 차지하는 등 최고의 기량을 자랑하고 있다.

내년부턴 한국에서 열리는 대회도 더 많아질 전망이다. 앞서 김재열 ISU 회장이 매년 한국에서 월드투어를 개최할 수 있도록 협의 중이라고 밝혔다. 이에 대해 최민정은 “선수가 됐든, 무엇이 됐든 어떤 방식으로든 한국 쇼트트랙을 최대한 돕고 싶다”고 강조했다.

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이번 대회엔 구름 관중이 몰렸다. 전날과 이날 모두 전석 매진됐다. 경기장 내에서도 한국 팬들의 응원 소리가 크게 들렸다. 최민정의 은퇴를 아쉬워하는 목소리도 나왔다. 최민정은 “한국에서 하는 경기가 늘 중요하다고 생각했었다. 그래서 오늘 (결과가) 더 아쉬웠다”면서 “정말 많은 분이 오셨다. 더 좋은 결과를 내고 싶었다. 아쉽지만 오늘만 있는 것이 아니니, 계속해서 많은 관심 가져주셨으면 좋겠다”고 기대했다.

목동=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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