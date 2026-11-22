사진=WKBL 제공

전반 무득점에도 미소를 지었다. 자신의 득점보다 팀의 승리가 간절했기 때문이다. ‘국보센터’ 박지수(KB국민은행)가 오랜만에 활짝 웃었다.

KB는 22일 청주체육관에서 열린 삼성생명과의 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 정규리그 홈경기에서 70-44로 승리했다. 4연패를 끊고 시즌 2승(5패)째를 거뒀다. 홈 4경기 만에 신고한 첫 승이다.

박지수는 이날 15점 19리바운드 4어시스트로 승리에 힘을 보탰다. 전반까지 득점이 없었지만 후반 들어 골밑을 장악했다. 특히 4쿼터에만 11점을 몰아쳤을 정도다. 경기 뒤 그는 “경기 전 인터뷰를 하면서 내가 아무리 잘해도 팀이 지면 아무 소용이 없다는 생각이 들었다”며 “(내가) 전반 무득점이어도 동료들이 너무 잘하고 있었다. 팀 분위기가 좋아서 기뻤다”고 미소 지었다.

승리를 향한 간절함은 코트에서도 드러났다. 박지수는 이날 이해란과 루즈볼을 다투는 과정에서 몸을 내던졌다. 그는 “요즘은 공 하나하나가 너무 간절하다. 잡고 싶은 마음에 저절로 몸이 나간다”며 “오늘도 손에 닿았는데 우리 공으로 만들지 못해 아쉬웠다”고 말했다.

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전반에는 동료들의 득점 기회를 만드는 데 집중했다. 박지수는 “삼성생명이 트랩 수비를 들어오는 걸 보고 무리하기보다 외곽의 완전히 열린 기회를 살려주려고 했다”며 “외곽슛이 들어가면 후반에는 자연스럽게 제 기회도 올 거라 생각했다. 동료들이 제 역할을 잘해준 덕분”이라고 설명했다.

연패 기간의 마음고생도 털어놨다. 그는 “프로 데뷔 초 이후 이렇게 연패를 많이 한 적은 거의 처음인 것 같다. 답답하고 속상했다”면서도 “분위기가 가라앉아 지는 게 익숙해지면 정말 큰일이라고 생각했다. 아직 시즌 초반이라고 서로 다독이며 버텼다”고 돌아봤다.

후배들을 챙기는 방식도 달라졌다. 박지수는 “어릴 때는 경기에 지면 밥도 안 먹곤 했다. 그런데 지금 생각하면 회복에 전혀 도움이 되지 않는 행동”이라며 “어제도 경기 후 선수들에게 밥이 안 넘어가더라도 꼭 챙겨 먹으라고 했다. 다행히 웃으면서 식사했다”고 전했다.

물론 몸 상태는 아직 완전하지 않다. 박지수는 현재 컨디션을 70~80% 정도로 평가했다. 그는 “생각보다 빠르게 올라오고 있다. 달리는 것보다 몸싸움이 가장 힘들다”면서 “빡빡한 일정을 잘 이겨내면 몸 상태를 100%까지 끌어올릴 수 있을 것 같다”고 기대했다.

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청주=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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