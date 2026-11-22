사진=최서진 기자

“성장 중입니다!”

김길리(성남시청)는 22일 서울 목동 아이스링크에서 열린 KB금융 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 1500m 결승에서 2분25초456의 기록으로 결승선을 통과했다. 엘리사 콘포르톨라(이탈리아·2분25초393)에 이어 2위에 자리했다. 은메달을 목에 걸었다. 함께 결승을 뛴 최민정은 4위(2분25초741)에 그쳐 메달을 추가하지 못했다.

김길리는 “올 시즌 처음 메달을 국내에서 따게 돼서 기쁘다”면서도 “(최)민정 언니랑 포디움에 올랐으면 더 좋았을 텐데, 초반에 컨디션이 좋지 못해 언니를 너무 못 도와준 것 같아 아쉬운 마음이 든다”고 돌아봤다.

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올 시즌 개인 첫 월드투어 개인전 메달이다. 김길리는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 2관왕(여자 1500m·3000m 계주)을 차지했다. 한국 여자 쇼트트랙 차세대 에이스로 떠올랐다. 하지만 올 시즌 초반엔 불운이 겹쳐 성과를 내지 못했다. 이번 은메달로 아쉬움을 조금이나마 털어냈다.

특히 몬트리올 2차 대회 여자 500m, 1000m 예선서 잇달아 다른 선수와 부딪혀 넘어졌다. 이후 1500m 준준결승을 기권하기도 했다. 김길리는 “성장하는 과정이라고 생각한다. 이전 같은 상황이 나오지 않도록 공부를 하고 있다. 이번 대회는 부딪힘이 없나 했는데, 결승에 또 나왔다. 속상한 부분이 있다”면서 “그때 부딪히고 나서 발목이 너무 안 좋았다. 서울 월드투어에 최대한 몸을 맞추려고 했다. 3차를 준비하는 데 무리는 없었다”고 설명했다.

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구름 관중이 몰렸다. 이번 대회는 전날과 이날 모두 전석 매진됐다. 경기장 내에서도 한국 팬들의 응원 소리가 크게 들렸다. 김길리는 “항상 국내 대회를 오면 함성, 환호 소리가 커서 힘이 난다. 또 관중석에서 ‘팀코리아 파이팅’, ‘한국 선수들 파이팅’이나 내 이름이 나오면 더 힘이 나는 것 같다”고 미소 지었다.

시선은 내년 3월 열리는 세계선수권대회로 향한다. 김길리는 “전보다 성장했다고 생각한다. 좀 더 자신 있고 멋있는 모습을 보여 드리고 싶다”면서 “남은 투어 잘 준비해서 세계선수권 때 또 다른 멋있는 모습 보여 드리겠다”고 목소리를 높였다.

목동=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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