사진=WKBL 제공

“홈 팬들께 조금이나마 면목을 세울 수 있어 다행입니다.”

기다리던 첫 홈 승리였다. 김완수 KB국민은행 감독이 안도의 한숨을 내쉬었다. 연패 기간 마음고생을 한 선수들에게 가장 먼저 고마움을 전했다.

KB는 22일 청주체육관서 열린 삼성생명과의 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 정규리그 홈경기에서 70-44로 승리했다. 4연패를 끊고 시즌 2승(5패)째를 거뒀다. 홈 경기만 놓고 보면 4경기 만에 신고한 첫 승전고다.

경기 후 김 감독은 “연패 기간 선수들과 스태프 모두 몸과 마음이 힘들었을 텐데 너무 고생했다고 말해주고 싶다”며 “홈 팬들께 죄송한 마음이 컸다. 오늘 승리로 조금이나마 보답할 수 있어 다행”이라고 밝혔다. 이어 “선수들이 승리의 맛을 다시 봤다. 자신감을 얻는 계기가 됐으면 좋겠다”고 덧붙였다.

주축 선수들의 부담을 덜어준 동료들의 활약도 반가웠다. 이날 박지수가 15점 19리바운드로 골밑을 지켰고, 허예은이 15점으로 공격을 이끌었다. 양지수도 9점을 보탰다.

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김 감독은 “양지수가 원래 하던 모습을 보여줬고, 성수연도 제 역할을 잘해줬다”며 “주축 선수들의 빈자리를 메워줄 선수들이 늘어나는 게 중요하다. 앞으로도 자신감 있게 뛰었으면 좋겠다”고 강조했다.

박지수의 변화에도 만족감을 드러냈다. 김 감독은 “오늘은 수비 집중력이 특히 좋았다. 처음에는 수비가 잘 안 되면 변화를 줄 생각이었는데 맨투맨 수비를 잘 따라다녔다”며 “경기를 거듭하면서 본인의 역할을 알아가고 있다. 동료들과 호흡도 조금씩 맞아 들어가는 게 보인다”고 평가했다.

반면 4연승을 마감한 하상윤 삼성생명 감독의 표정은 어두웠다. 그는 “오늘은 되는 게 하나도 없었다”며 “가장 중요하게 생각했던 리바운드부터 밀렸다. 실책도 많았다”고 아쉬워했다.

삼성생명은 리바운드에서 31-42로 뒤졌고, 3점슛도 23개를 던져 4개만 성공했다. 하 감독은 “리바운드가 안 되니 속공도 나오지 않았다. 우리는 그런 플레이로 흥을 내야 하는 팀인데 그러지 못했다”며 “따라갈 만하면 실책이 나왔다. 선수들의 에너지가 떨어진 원인을 다시 살펴보겠다”고 말했다.

청주=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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