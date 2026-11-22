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한국 남자 쇼트트랙 대표팀이 가장 먼저 결승선을 통과하며 포효했다.

신동민, 김태성(이상 화성시청), 임종언(고양시청), 이정민(성남시청)이 호흡을 맞춘 한국은 22일 서울 목동 아이스링크에서 열린 KB금융 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 남자 5000m 계주 결승에서 7분5초176을 기록했다. 가장 빠르게 결승선을 통과하며 금메달을 목에 걸었다.

정상을 탈환했다. 한국은 캐나다 밴쿠버 1차 대회서 우승했다. 몬트리올 2차 대회선 동메달에 그쳤다. 이번 대회서 정상을 되찾으며 3개 대회 연속으로 포디움에 올랐다. 신동민은 2관왕을 올랐다. 전날 남자 1500m서 시니어 국제대회 첫 금메달을 목에 건 데 이어 계주 우승까지 차지했다.

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한국은 결승 레이스 중반 3위로 달렸다. 17바퀴를 남기고 이탈리아를 제치고 2위로 올라섰다. 이정민의 인코스 공략이 빛났다. 15바퀴를 남기고 네덜란드를 추월, 이후 선두를 다시 내주기도 했으나 포기하지 않았다. 10바퀴를 남기고 다시 1위로 달렸다. 이후 네덜란드의 거센 추격에도 흔들리지 않으며 가장 빠르게 결승선을 통과했다.

네덜란드는 7분5초440으로 2위에 자리했고, 캐나다가 7분5초896으로 3위에 자리했다.

목동=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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