사진=WKBL 제공

홈 팬들 앞에서 더는 고개를 숙일 수 없었다. 공 하나에 온몸을 던졌고, 상대의 공격을 끈질기게 막아섰다. 5연패만큼은 피하겠다는 절박함이 코트 곳곳에 묻어났다. 여자프로농구 KB국민은행이 마침내 안방에서 첫 승리를 신고했다.

KB는 22일 청주체육관서 열린 삼성생명과의 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 정규리그 2라운드 홈경기에서 70-44로 승리했다. 지난 6일 하나은행전 이후 이어진 4연패를 끊고 시즌 2승(5패)째를 거뒀다. 홈 4경기 만에 거둔 첫 승이기도 하다. 반면 4연승을 마감한 삼성생명은 시즌 2패(5승)를 떠안았다.

쉽지 않은 여건이었다. KB는 전날 같은 장소에서 신한은행에 69-84로 패했다. 3쿼터까지 앞서다가 4쿼터에만 34점을 내주며 무너졌다. 패배의 아쉬움을 추스를 틈도 없이 백투백 일정에 나서야 했다. 앞선 홈 3경기에서도 모두 패했던 터라 승리가 더욱 절실했다.

선수들은 몸으로 의지를 보여줬다. 박지수는 이해란을 수비하는 과정에서 루즈볼을 향해 몸을 내던졌다. 허예은은 조우를 끈질기게 압박하며 바이얼레이션을 유도했다. 박지수의 슛 감각은 좋지 않았지만 특유의 골밑 존재감은 여전했다. 적극적인 수비와 리바운드로 공격의 아쉬움을 메웠다.

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출발부터 힘을 냈다. 허예은과 양지수가 1쿼터에 나란히 5점을 올렸다. 교체 투입된 성수연도 5점을 보탰다. KB는 19-13으로 1쿼터를 마쳤다. 2쿼터 초반에는 성수연과 송윤하의 연속 득점으로 23-13까지 달아났다.

위기도 있었다. 삼성생명에 7점을 연달아 내주며 23-20까지 쫓겼다. 그러나 양지수의 3점슛으로 추격을 끊었다. 허예은이 연속 5점을 올렸고, 사카이 사라도 외곽포를 터뜨렸다. 11점을 내리 몰아친 KB는 전반을 34-22로 마쳤다. 박지수가 전반 무득점에 그쳤음에도 동료들이 고르게 공격에 가담한 결과였다.

후반에도 기세를 이어갔다. 삼성생명은 이해란을 앞세워 반격을 노렸지만 여러 차례 공격 기회를 살리지 못했다. KB는 허예은의 3점슛과 이채은의 득점으로 3쿼터 종료 1분30초를 남기고 49-31까지 달아났다.

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안심하기에는 일렀다. 막판 공격 기회를 놓친 사이 이해란에게 골밑 득점을 내줬고, 종료 1초 전에는 강유림에게 자유투 2개를 허용했다. 49-35로 마지막 쿼터에 들어갔다.

승부를 결정지은 건 박지수였다. 3쿼터까지 4점에 그쳤지만 마지막 쿼터 들어 골밑을 장악했다. 삼성생명은 박지수의 높이를 제어하는 데 어려움을 겪었다. 박지수는 공격리바운드를 연달아 걷어내며 공격 기회를 살렸고, 골밑 득점과 자유투로 점수를 쌓았다. 종료 5분8초를 남기고는 골밑 득점에 추가 자유투까지 성공시키며 59-42를 만들었다.

삼성생명의 반격은 좀처럼 힘을 받지 못했다. KB는 박지수의 자유투와 골밑 득점으로 종료 3분22초를 남기고 62-42, 20점 차까지 달아났다. 승부의 추가 KB 쪽으로 크게 기울었다.

이날 KB에선 박지수도 15점 19리바운드로 골밑을 지켰다. 이 밖에도 허예은이 3점슛 3개 포함 15점을 올렸다. 양지수(9점), 성수연(7점) 역시 힘을 보탰다. 삼성생명에서는 이해란이 14점 8리바운드로 분투했다.

청주=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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