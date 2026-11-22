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‘람보르길리’가 은메달로 올 시즌 첫 월드투어 입상에 성공했다.

김길리(성남시청)는 22일 서울 목동 아이스링크에서 열린 KB금융 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 1500m 결승에서 2분25초456의 기록으로 결승선을 통과했다. 엘리사 콘포르톨라(이탈리아·2분25초393)에 이어 2위에 자리했다. 은메달을 목에 걸었다.

올 시즌 개인 첫 월드투어 개인전 메달이다. 김길리는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 2관왕(여자 1500m·3000m 계주)을 차지했다. 한국 여자 쇼트트랙 차세대 에이스로 떠올랐다. 하지만 올 시즌 초반엔 불운이 겹쳐 성과를 내지 못했다. 이번 은메달로 아쉬움을 조금이나마 털어냈다.

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마지막까지 집중력을 놓지 않았다. 7명이 펼친 레이스 초반 중국의 쑹자루이가 경기 시작과 함께 홀로 질주했다. 김길리와 최민정(성남시청)은 후위 그룹에서 속도를 올렸다. 마지막 두 바퀴를 남기고 후위 그룹이 속도가 준 쑹자루이를 제쳤다. 후위 그룹 선두에 있던 최민정은 콘포르톨라에게 선두 자리를 내줬고, 김길리는 인코스를 파고들며 2위로 레이스를 마쳤다. 최민정은 4위(2분25초741)에 그쳐 메달을 추가하지 못했다.

목동=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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