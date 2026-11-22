‘람보르길리’가 은메달로 올 시즌 첫 월드투어 입상에 성공했다.
김길리(성남시청)는 22일 서울 목동 아이스링크에서 열린 KB금융 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 1500m 결승에서 2분25초456의 기록으로 결승선을 통과했다. 엘리사 콘포르톨라(이탈리아·2분25초393)에 이어 2위에 자리했다. 은메달을 목에 걸었다.
올 시즌 개인 첫 월드투어 개인전 메달이다. 김길리는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 2관왕(여자 1500m·3000m 계주)을 차지했다. 한국 여자 쇼트트랙 차세대 에이스로 떠올랐다. 하지만 올 시즌 초반엔 불운이 겹쳐 성과를 내지 못했다. 이번 은메달로 아쉬움을 조금이나마 털어냈다.
마지막까지 집중력을 놓지 않았다. 7명이 펼친 레이스 초반 중국의 쑹자루이가 경기 시작과 함께 홀로 질주했다. 김길리와 최민정(성남시청)은 후위 그룹에서 속도를 올렸다. 마지막 두 바퀴를 남기고 후위 그룹이 속도가 준 쑹자루이를 제쳤다. 후위 그룹 선두에 있던 최민정은 콘포르톨라에게 선두 자리를 내줬고, 김길리는 인코스를 파고들며 2위로 레이스를 마쳤다. 최민정은 4위(2분25초741)에 그쳐 메달을 추가하지 못했다.
목동=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com
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