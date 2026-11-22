사진=태권도진흥재단 제공

한국 장애인태권도의 간판 주정훈(춘천장애인체육회)이 세계선수권에서 아쉬운 동메달을 목에 걸었다. 한국은 금메달 없이 동메달 2개로 안방에서 열린 대회를 마무리했다.

세계랭킹 1위 주정훈은 22일 전북 무주 태권도원 T1 경기장에서 열린 ‘무주 태권도원 2026 세계파라태권도 선수권대회’ 남자 K44 80㎏ 이하급 준결승에서 세계랭킹 9위 에므레 불구르(튀르키예)에게 회전 점수 1-2(4-4 우세패, 8-4, 9-10)로 패했다.

접전 끝에 놓친 결승행이었다. 첫 회전에서 4-4 동점을 만들고도 우세 판정에서 밀린 주정훈은 2회전을 8-4로 따내며 승부를 원점으로 돌렸다. 마지막 3회전서도 7-4까지 앞서며 결승 진출에 다가서는 듯했다.

막판 집중력이 아쉬웠다. 종료 1.23초를 남기고 한계선 이탈로 감점을 받았고, 경기 재개 직후 상대의 오른발 돌려차기에 역전을 허용했다. 결국 9-10으로 마지막 회전을 내주며 동메달에 만족해야 했다. 주정훈을 꺾은 불구르는 결승서 루이스 마리오 나헤라(멕시코)를 제압하고 정상에 올랐다.

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한국은 지난 20일 남자 K44 58㎏ 이하급 이평강(원주시청)이 획득한 동메달에 주정훈의 동메달을 더했다. 그러나 나머지 체급에서 메달을 추가하지 못하면서 최종 동메달 2개로 대회를 마쳤다.

종합우승은 금메달 3개와 은메달 2개를 수확한 러시아에 돌아갔다. 이란(금3·은1)과 튀르키예(금2·동5)가 뒤를 이었다. 대회 남녀 최우수선수(MVP)에는 마흐무트 보즈테케(튀르키예)와 마리암 압돌라푸르 데로에이(이란)가 각각 선정됐다.

한편 세계파라태권도선수권대회가 태권도 종주국 한국에서 열린 건 2009년 대회 창설 이후 처음이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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