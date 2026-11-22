'2026 MAMA AWARDS' 갈무리

가수 이대휘가 ‘2026 마마 어워즈’에서 레드카펫 MC와 본식 시상자로 활약했다.

이대휘는 지난 20~21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 ‘2026 MAMA AWARDS’(2026 마마 어워즈)에 참석해 이틀간 레드카펫 진행과 본식 시상을 맡았다.

이대휘는 “전 세계 K-팝 팬들이 기다려 온 축제, ‘2026 MAMA AWARDS’ 레드카펫의 진행을 맡은 이대휘다”라는 인사로 행사의 시작을 알렸다. 이후 한국어와 일본어, 영어 등 3개 언어로 글로벌 아티스트들과 소통했다.

아티스트들의 포즈와 스타일링에 맞춰 “영화의 한 장면 같다”, “턱선에 베일 것 같다” 등의 즉흥적인 반응을 선보이며 현장 분위기를 이끌었다. 아티스트별 특징을 짚어낸 질문으로 자연스러운 대화를 이어가기도 했다.

본식에서는 시상자로 무대에 올랐다. 이대휘는 20일 ‘베스트 뉴 아티스트(BEST NEW ARTIST)’, 21일 ‘베스트 뮤직비디오(BEST MUSIC VIDEO)’ 부문의 시상을 맡으며 이틀 연속 활약했다.

2017년 그룹 워너원으로 데뷔한 이대휘는 이후 가수 활동뿐 아니라 작사·작곡 등 음악 프로듀싱에도 참여해 왔다. 최근에는 예능과 라디오, 개인 유튜브 채널 등으로 활동 영역을 넓히고 있다.

이대휘는 내년 1월 23일 일본 요코하마에서 첫 현지 단독 팬미팅 ‘LEE DAE HWI 2027 FANMEETING IN JAPAN -HWISTORY-’를 개최한다. 팬미팅은 총 2회에 걸쳐 진행된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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