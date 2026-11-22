사진=KOVO 제공

“조던과 메가의 범실이 적었다. 안정적이었다.”

강성형 현대건설 감독이 승리 주역인 메가와 조던의 범실이 적었다는 것에 대해 엄지를 치켜세웠다.

현대건설은 22일 수원체육관에서 끝난 흥국생명과의 2026~2027 HK흥국금융 V리그 여자부 홈 경기에서 세트스코어 3-0으로 승리했다. 올 시즌 처음으로 3세트 만에 승리를 따냈다.

메가가 팀 내 최다인 18점을 기록했고 조던이 16점으로 거들었다. 강 감독은 둘의 득점만큼이나 적었던 범실에 주목했다. 메가는 범실 2개, 조던은 4개에 머물렀다. “조던과 메가의 범실이 적었다. 안정적으로 경기를 운영했다”며 “배유나도 블로킹에서 득점을 해줬다. 여러 선수의 득점이 나온 게 승리 요인”이라고 짚었다.

이날 배유나는 개인 시즌 최다인 블로킹 6개를 하며 10득점으로 활약했다. 강 감독은 “어깨 부상 (경력이 있어서) 예전처럼은 아니지만 뛰는 데는 문제 없다”며 “최근 2경기에서 블로킹과 속공 감각이 살아난 게 다행이다. 좋아지고 있다고 생각한다”고 기뻐했다.

수원=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]