조현아가 슬림한 드레스 비주얼을 인증했다. 출처=조현아 SNS

그룹 어반자카파의 조현아가 17㎏ 감량 이후 한층 뚜렷해진 이목구비와 슬림한 드레스 자태를 공개했다.

조현아는 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “크리스마스는 나랑 보내야지. 크리스마스 콘서트에서 만나”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 조현아는 붉은 벨벳 커튼과 크리스마스트리를 배경으로 연말 분위기를 연출했다.

조현아가 슬림한 드레스 비주얼을 인증했다. 출처=조현아 SNS

조현아가 슬림한 드레스 비주얼을 인증했다. 출처=조현아 SNS

조현아가 슬림한 드레스 비주얼을 인증했다. 출처=조현아 SNS

특히 골드빛 오프숄더 드레스를 착용한 그는 군살 없는 어깨선과 잘록한 허리 라인을 드러내며 시선을 사로잡았다. 풍성한 웨이브 헤어와 화사한 메이크업이 더해져 기존과는 또 다른 성숙하고 우아한 분위기를 자아냈다.

조현아의 파격적인 체중 감량은 앞서 방송을 통해서도 큰 화제를 모은 바 있다. 그는 지난 9월 18일 방송된 KBS2 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’에 출연해 감량 폭을 묻는 MC 성시경의 질문에 “17㎏을 뺐다”고 밝혀 놀라움을 안겼다.

감량 비결로는 철저한 생활 습관 개선과 식단 관리를 꼽았다. 조현아는 과거 유튜브 채널 ‘얼루어코리아’를 통해 26일 만에 10㎏을 감량했던 경험을 전하며 “운동을 특별한 일정이 아닌 숨 쉬듯 습관처럼 매일 홈트레이닝으로 이어갔다”고 설명했다.

식단 역시 엄격하게 조절했다. 다이어트 초기 3일간은 미나리와 양배추, 삶은 채소 위주로 섭취했으며, 이후에는 염분과 당분을 제한해 혈당 관리에 집중했다. 여기에 오후 6시 이후 금식을 원칙으로 삼아 식사 시간까지 철저히 통제한 것으로 알려졌다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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