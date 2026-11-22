사진=CJ ENM

그룹 이즈나(izna)가 ‘2026 마마 어워즈’에서 소녀시대와 아이즈원, 아이오아이의 무대를 재해석하며 다채로운 퍼포먼스를 선보였다.

이즈나는 지난 20~21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 ‘2026 MAMA AWARDS’에 출연해 다양한 무대를 꾸몄다.

먼저 이즈나는 소녀시대의 히트곡 ‘The Boys’(더 보이즈)를 자신들만의 스타일로 재해석했다. 절도 있는 안무와 강렬한 표정 연기를 더해 원곡과는 또 다른 분위기의 무대를 완성했다.

이어 ‘METRONOME (MAMA Ver.)’ 무대를 선보였다. 방지민의 워킹으로 시작된 공연은 360도 무대를 활용한 안무 구성으로 눈길을 끌었다. 멤버들은 일사불란한 군무와 파워풀한 댄스 브레이크를 펼치며 퍼포먼스 역량을 드러냈다.

또한 ‘GIRLS NEVER STOP’이라는 테마 아래 아이즈원의 ‘라비앙로즈(La Vie en Rose)’와 아이오아이의 ‘갑자기’ 합동 무대에도 참여했다. 곡마다 다른 분위기에 맞춰 안무와 표현 방식을 달리하며 다양한 매력을 선보였다.

이즈나는 오는 25일 데뷔 2주년을 맞아 스페셜 디지털 싱글 ‘IWALY(사랑으로 남길)’를 발매한다. 이번 신곡에는 지난 2년간 함께해 온 팬덤 나야(naya)를 향한 마음을 담았다. 이즈나는 신곡 발매와 함께 코레오그래피 메들리, 전시회 등 온·오프라인 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 데뷔 2주년을 기념할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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