논산문화관광재단이 다음달 11일 개막하는 ′제24회 논산양촌곶감축제′ 공식 포스터를 공개했다.

충남 논산시 양촌체육공원 일원에서 개최되는 이번 축제는 ′양촌곶감이 고향을 잇다′를 주제로 곶감 생산문화와 겨울 정취를 함께 느낄 수 있도록 마련됐다.

다양한 곶감 판매와 체험, 덕장 포토존, 지역 주민 공연 등이 준비돼 있다. 대형 텐트로 곶감 판매장과 체험 부스를 마련해 방문객들이 편안하게 곶감 쇼핑을 하고 체험 프로그램도 즐길 수 있도록 했다.

행사장 중앙에는 모닥불을 둘러싸고 몸을 녹이며 쉬어갈 수 있는 공간도 마련했다. 지역 주민이 운영하는 향토음식점과 푸드트럭에선 겨울 별미인 연탄불 메추리구이와 다응한 먹거리를 만날 수 있다.

다음달 13일까지 사흘간 열리는 축제 기간에는 양촌면 주민자치회와 논산 지역 예술단체 공연도 펼쳐진다.

논산문화관광재단 관계자는 "양촌곶감은 오랜 시간 농가의 정성과 자연환경이 어우러져 만들어진 대표 특산물로 곶감의 맛은 물론 생산과정에 담긴 이야기와 양촌의 겨울 정취까지 즐길 수 있는 축제가 되도록 준비하겠다"고 말했다.

논산= 유동주 기자 ydj@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]