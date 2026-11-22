이창동 감독이 영화를 내놓으면 세계 영화계가 먼저 주목한다. 교사와 소설가, 문화관광부 장관을 거친 이 감독은 1997년 초록물고기로 감독 데뷔한 뒤 박하사탕(2000), 오아시스(2002), 밀양(2007), 시(2010), 버닝(2018)을 통해 인간의 존엄과 한국 사회의 그늘을 응시해 왔다. 오아시스로 베니스국제영화제 감독상, 시로 칸국제영화제 각본상을 받았고, 밀양의 전도연에게는 칸국제영화제 여우주연상을 안겼다.

그런 이 감독이 버닝 이후 8년 만에 영화 가능한 사랑으로 돌아왔다. 신작 역시 국제무대에서 먼저 가치를 인정받았다.

VENICE, ITALY - SEPTEMBER 12: Lee Chang-dong poses with the Silver Lion – Grand Jury Prize Award for "Ga-neung-han Sa-rang (Possible Love)" at the Winners Photocall during the 83rd Venice International Film Festival at Sala Grande on September 12, 2026 in Venice, Italy. (Photo by Benjamin Cremel/Getty Images)

◆베니스 은사자상에서 오스카 레이스로

가능한 사랑은 제83회 베니스국제영화제에서 은사자상에 해당하는 심사위원대상을 받았다. 한국 영화가 이 상을 받은 것은 처음이다. 국제비평가연맹상까지 거머쥐었고, 이창동 감독은 제51회 토론토국제영화제에서 한국인 최초로 TIFF 에버트 감독상을 수상했다. 영화는 제99회 미국 아카데미영화상 국제장편영화 부문 ‘한국 대표’ 출품작으로 선정돼 오스카 레이스에도 뛰어들었다.

화려한 성과와 달리 이 감독은 아카데미 진출 가능성을 신중하게 바라봤다. 기생충의 성공 이후 한국 영화의 오스카 수상이 가까워졌다는 기대가 생겼지만, 비영어권 영화가 넘어야 할 장벽은 여전히 높다는 판단이다.

이 감독은 “한국 영화로서 아카데미의 장벽은 여전히 높다. 아카데미도 미국 밖의 영화를 포용하려고 노력하지만 우리는 후발주자이고 베니스에서 공개한 뒤 이제부터 본격적으로 뛰어야 한다”고 말했다.

수상 자체보다 영화를 함께 만든 이들에게 더 많은 기회를 돌려주겠다는 책임감을 강조했다. 이 감독은 “한국 대표로 뽑혔으니 할 수 있는 만큼 최선을 다해야 한다. 배우와 스태프들이 모든 힘을 쏟아 만든 작품인 만큼 그들에게 보상을 돌려줄 가능성을 높이는 것이 제 책임”이라고 밝혔다.

베니스에서 직접 확인한 관객 반응도 수상 못지않은 성과였다. 이 감독은 “상은 받을 수도 있고 받지 못할 수도 있다. 상당 부분 운이기도 하다”며 “제게는 관객들의 표정과 눈빛이 더 중요하다. 생각했던 것보다 훨씬 뜨겁게 영화를 받아들여 줬다”고 돌아봤다.

◆노동의 가치가 사라지는 시대

가능한 사랑은 집단 해고 노동자들의 삶에서 출발했다. 이창동 감독은 과거 파업과 해고 사태를 지켜보며 사건의 물리적 충돌보다 노동자의 권리와 가치가 더 이상 중요하게 받아들여지지 않는 현실에 충격을 받았다.

이 감독은 “근대 이후 당연하게 여겼던 노동의 가치가 급속도로 무시되고 있다. 이제는 노동보다 수익성과 자본의 가치가 더 중요해졌다”며 “AI와 기술혁명으로 이런 흐름은 더욱 심해질 것이다. 일을 통해 정체성과 사회적 관계를 형성해 온 인간이 노동을 잃으면 자아의 상실과도 마주할 수 있다”고 짚었다.

다만 특정 기업의 해고 사태나 익숙한 계급 갈등에 머무는 영화를 만들고 싶지는 않았다. 자본이라는 보이지 않는 힘이 평범한 사람들의 삶과 관계를 어떻게 바꾸는지, 그 속에서 개인은 무엇으로 자신의 존엄을 지킬 수 있는지 묻고 싶었다.

그 답에 가까운 단어가 ‘사랑’이었다. 제목에 붙은 ‘가능한’이라는 수식어는 사랑의 성립 여부를 묻는 질문이다.

이 감독은 “사랑은 흔하고 쉬운 말인데 ‘가능한 사랑’이라고 하면 낯설게 느껴진다. 어떤 사랑이 가능하다는 것인지 질문하게 된다”며 “사람과 사람 사이의 관계가 해체되는 시대에 그 관계를 다시 이어주는 것이 사랑이라고 생각했다”고 설명했다.

영화에는 여러 형태의 사랑이 등장한다. 다큐멘터리 감독 예지(조여정)는 카메라에 담는 사람들을 사랑하려고 노력한다. 오랜 시간 고통을 견디며 살아온 호석(설경구)과 미옥(전도연)은 서로가 여전히 곁에 있다는 사실을 확인한다. 미옥의 마음을 흔드는 상우(조인성)는 로맨스와 자본의 매혹을 동시에 상징한다.

이 감독은 “모든 사랑 이야기는 본래 이루어지기 어려운 이야기다. 오히려 ‘가능한’이라는 말을 붙여 사랑의 본질을 다시 생각하게 하고 싶었다”고 말했다.

◆타인의 고통을 찍을 자격이 있는가

이 감독이 이 이야기를 영화로 완성하기까지는 오랜 시간이 걸렸다. 해고 노동자들을 직접 만나 고통과 분노를 들을수록, 타인의 상처를 작품의 재료로 이용하는 것은 아닌지 고민이 깊어졌다.

때문에 “내가 이 이야기를 할 자격이 있는지, 그 사람들 편에 선다고 해도 얼마나 가까이 설 수 있는지 스스로 물었다”며 “좋은 작품을 만들고 평가받고 싶은 욕망에서도 자유로울 수 없었다”고 고백했다.

그 고민은 극 중 다큐멘터리 감독 예지에게 투영됐다. 예지는 촬영 대상을 사랑한다고 말하지만 더 고통스럽고 극적인 장면을 좇고 싶은 카메라의 욕망과 끊임없이 충돌한다.

이 감독은 “누군가 고통받고 있을 때 어디까지 따라가고 언제 카메라를 돌려야 하는지는 창작자의 윤리적 선택”이라며 “예지뿐 아니라 극영화 감독인 저와 타인의 이야기를 전달하는 기자에게도 적용되는 문제다. 적어도 대상을 사랑하려는 노력은 필요하다”고 강조했다.

자본의 힘을 비판하는 영화를 거대 플랫폼 넷플릭스를 통해 공개하는 모순도 피하지 않았다. 영화는 자본 없이 만들기 어렵고, 예술가는 그 안에서 자신의 목소리를 지키려 노력할 수밖에 없다는 설명이다.

이 감독은 “영화를 만드는 사람은 자본으로부터 완전히 독립할 수 없다. 넷플릭스가 아니더라도 상업영화는 자본과 결합해야 한다”며 “거대 자본의 힘을 빌리면서도 그 안에서 자기 목소리를 내고 독립하려는 존재가 바로 예지이고, 저 역시 그런 위치에 있다”고 밝혔다.

◆두 부부가 마주한 삶과 욕망

가능한 사랑은 해고 노동자 호석과 아내 미옥, 다큐멘터리 감독 예지와 자산운용가 상우가 촬영을 계기로 만나 서로 다른 삶과 감춰둔 욕망을 마주하는 이야기다. 지난 9월 극장에서 먼저 개봉한 뒤 11월6일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개됐다.

설경구와 전도연은 기획 초기부터 호석과 미옥이었다. 이창동 감독은 “해고 노동자의 삶이 연기처럼 보이지 않고 다큐멘터리처럼 느껴져야 했다. 그렇게 할 수 있는 배우로 10년 전부터 두 사람을 생각했다”고 밝혔다.

박하사탕의 설경구, 밀양의 전도연과 다시 만난 현장은 과거보다 부드러워졌다. 이 감독은 “예전에는 감독과 배우 모두 놓치는 것이 없어야 한다는 마음으로 치열하게 싸웠다. 이제는 오랜 시간을 거치며 서로를 이해하게 됐다”며 “이번에는 배우들이 연기를 잘했다기보다 인물로 살아줬다”고 평가했다.

조여정은 창작자의 윤리와 욕망 사이에서 줄타기하는 예지를 맡았다. 조인성은 부드럽고 친절하지만 존재 자체로 자본의 힘을 드러내는 상우를 연기했다.

이 감독은 “상우는 해고 노동자의 삶을 바꿔놓을 힘을 가졌지만 악한 사람이 아니다. 친절한 척하는 것이 아니라 실제로 친절하고 무엇이든 잘하는 인물이어야 했다”며 “잘생김 자체가 권력처럼 느껴지는 조인성이 적임자였다”고 설명했다.

영화 속 인물들은 노동과 자본, 카메라와 욕망에 흔들리면서도 자신의 삶을 지키려 애쓴다. 변함없이 모두를 비추는 달은 그들의 서로 다른 삶 위에 공평하게 떠 있다. 이 감독은 관객이 그 달을 바라보며 각자의 기억을 꺼내기를 바랐다.

이 감독은 “이 영화가 예상에서 벗어난 작품일 수 있다. 그러나 예상 이상의 새로운 경험을 줄 수도 있다고 생각한다”며 “다른 곳에서는 얻기 어려운 감정과 질문을 관객에게 남길 수 있기를 바란다”고 말했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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