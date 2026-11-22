요시하라 토모코 흥국생명 감독. 사진=KOVO 제공

“서브는 혼자서 연습할 수 있는 것.”

요시하라 토모코 흥국생명 감독이 서브의 중요성에 대해 역설했다.

흥국생명은 22일 수원체육관에서 끝난 현대건설과의 2026~2027 HK흥국금융 V리그 여자부 원정 경기에서 세트스코어 0-3으로 완패했다. 4연패에 빠졌다.

서브에서 흔들렸다. 흥국생명은 이날 현대건설(6개)보다 2배 가까운 11개의 서브 범실을 했다. 요시하라 감독은 “사실 준비 단계에서 서브는 혼자서 연습할 수 있고 최대한 스킬을 발휘할 수 있는 부분”이라며 “리시브와 토스 공격은 연결이 있다 보니 힘들 수 있지만 서브는 혼자서 서브 에이스를 할 수도 있다. 본인이 준비해야 한다”고 힘줘 말했다.

이날 흥국생명은 팀 공격성공률 32.5%에 머물렀다. 특히 1, 2세트를 맥없이 내줬다. 요시하라 감독은 “수비 이후 공격 정확성이 너무 떨어졌다”고 돌아봤다. 3세트에는 정윤주를 투입하면서 활로를 찾았으나 듀스 승부 끝에 패했다. 요시하라 감독은 “교체나 라인업을 바꾸는 건 하나의 방법일 수는 있지만 범실이 너무 많았다. 후반에 범실이 많으면 어려워진다”고 했다.

수원=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]