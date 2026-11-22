사진=뉴시스

세계 최고의 선수들이 펼치는 쇼트트랙 경기가 매년 한국을 찾을 전망이다.

김재열 ISU 회장은 22일 2026~2027 국제빙상연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회가 열리는 서울 양천구 목동아이스링크에서 열린 기자간담회에서 “매년 1회 이상 쇼트트랙 월드투어 대회를 국내에서 개최하는 방안을 논의하고 있다”고 밝혔다.

빙상계를 위해 구슬땀을 흘리고 있다. 김 회장은 2022년 비유럽인 최초로 ISU 회장에 선출됐다. 오는 2030년까지 연맹을 이끈다. ‘비전2030’을 바탕으로 빙상 종목의 세계화와 저변 확대를 추진하고 있다. 특히 빙상 대표 종목 중 하나인 쇼트트랙의 산업화에 힘을 쏟고 있다. 팬들에게 한걸음 더 다가가기 위해 접점을 늘려가는 중이다.

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월드투어 대회 수를 늘리고 있다. 그동안 월드투어는 한 시즌 6개 대회가 기본이었다. 올 시즌엔 7개로 늘렸다. 내년엔 8개로 확대할 계획이다. 김 회장은 “지난해 2027~2028시즌부터 대회를 8개로 늘리기로 결정했다. 한 번에 2개를 추가하려 했지만 개최를 희망하는 도시가 많아 이번 시즌에 하나, 다음 시즌에 하나를 더 추가하기로 했다”며 “한국은 쇼트트랙의 인기가 많고 선수들도 잘한다. 팬들도 열정적이다. 최소한 1년에 한 번은 한국에서 월드투어를 개최하는 방안을 협의하고 있다”고 말했다.

실제로 수요가 높다. 이날 경기 역시 매진됐다. 김 회장은 “쇼트트랙의 역동적이고 폭발적인 매력을 어떻게 더 잘 전달할 수 있을지 고민하고 있다”며 “팬들이 경기장을 찾았을 때 정빙 시간 등 경기 외적인 순간에도 즐거움을 느끼고 다시 찾아오게 하는 것이 중요하다”고 설명했다.

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남은 임기 과제는 신규 종목인 싱크로9과 쇼트트랙 월드투어의 성공 등이다. 김 회장은 “지난 4년 동안 꿈을 이루기 위한 초석을 다졌다면 앞으로 4년은 이를 기반으로 도약해야 하는 시기”라며 “스포츠는 선수들이 있기에 성공할 수 있다. 선수 개인이 피땀을 흘리고 가족들이 희생하는 만큼 혜택을 얼마나 돌려줄 수 있느냐가 성공의 척도”라고 강조했다.

이어 “이번 시즌 월드투어 상금을 지난 시즌보다 두 배로 늘렸다. 2030년에는 얼마나 더 늘릴 수 있을지가 가장 큰 숙제”라며 “상금을 그만큼 늘린다는 것은 빙상의 인기가 그만큼 높아지고 전 세계 팬들이 빙상을 즐긴다는 뜻이다. 그것을 기준으로 생각하고 있다”고 부연했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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